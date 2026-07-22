Con el Gringo y con el Chicho: la interesante apuesta de la Liga Mendocina para la selección sub20

La entidad eligió a un reconocido entrenador y a un destacado periodista deportivo y exjugador para comandar el equipo que jugará la Copa San Luis.

La selección sub20 de la Liga Mendocina de Fútbol que disputará su primer torneo a nivel nacional.

La Liga Mendocina de Fútbol apostó por la experiencia de un reconocido director técnico y de un exfutbolista y hoy periodista deportivo para comandar los destinos de la selección sub 20, que se prepara para disputar un certamen de carácter nacional.

Se trata de la Copa San Luis, un torneo de fútbol juvenil que se disputará entre este miércoles y el próximo sábado en el estadio Juan Gilberto Funes, ubicado en la ciudad de La Punta.

La selección local jugó un par de amistosos antes de viajar a la vecina provincia. Prensa LMF Allí, el combinado local enfrentará a los equipos de la Liga Sanluiseña de Fútbol, de la selección del fútbol de Ascenso y de la Liga Regional Colón de la provincia de Córdoba.

La fuerte apuesta de la Liga Mendocina de Fútbol Los encargados de conducir al joven equipo de la Liga Mendocina serán Carlos Sperdutti, reconocido entrenador del fútbol mendocino, y José Luis Bazzali, exfutbolista, director técnico y también periodista deportivo.

Bazzali y Sperdutti, en plena preparación para jugar la Copa San Luis. Prensa LMF El Gringo y el Chicho, con una dilatada trayectoria en el ámbito local, asumieron la responsabilidad de llevar de la mano a un grupo de 20 futbolistas que participan en diferentes equipos del fútbol mendocino y que puedan competir a nivel nacional.