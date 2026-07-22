Con el Gringo y con el Chicho: la interesante apuesta de la Liga Mendocina para la selección sub20
La entidad eligió a un reconocido entrenador y a un destacado periodista deportivo y exjugador para comandar el equipo que jugará la Copa San Luis.
La Liga Mendocina de Fútbol apostó por la experiencia de un reconocido director técnico y de un exfutbolista y hoy periodista deportivo para comandar los destinos de la selección sub 20, que se prepara para disputar un certamen de carácter nacional.
Se trata de la Copa San Luis, un torneo de fútbol juvenil que se disputará entre este miércoles y el próximo sábado en el estadio Juan Gilberto Funes, ubicado en la ciudad de La Punta.
Allí, el combinado local enfrentará a los equipos de la Liga Sanluiseña de Fútbol, de la selección del fútbol de Ascenso y de la Liga Regional Colón de la provincia de Córdoba.
La fuerte apuesta de la Liga Mendocina de Fútbol
Los encargados de conducir al joven equipo de la Liga Mendocina serán Carlos Sperdutti, reconocido entrenador del fútbol mendocino, y José Luis Bazzali, exfutbolista, director técnico y también periodista deportivo.
El Gringo y el Chicho, con una dilatada trayectoria en el ámbito local, asumieron la responsabilidad de llevar de la mano a un grupo de 20 futbolistas que participan en diferentes equipos del fútbol mendocino y que puedan competir a nivel nacional.
El cuerpo técnico está compuesto además por Gonzalo Torres, como ayudante de campo, y Pablo Guevara, como preparador físico. La delegación viajará este miércoles por la tarde rumbo a San Luis.
El plantel
Arqueros: Valentín Sosa y Joel Alcaraz (Godoy Cruz).
Defensores: Tiziano Zunini, Blas Moyano, Juan Ávila y Franco Rosales (Godoy Cruz), Tiziano Andino (Maipú), Lucas Arenas y Thiago Calvo (Gimnasia).
Mediocampistas: Eduardo Leiva y Tobías Guiñez (Huracán), Jeremías Rivero y Genaro Alonso (Independiente), y Juan Pablo Zanón (San Martín).
Delanteros: Mauro Chacón (Maipú), Maximiliano Ferrari y Andrés Obando (Independiente), Santiago Fernández e Hipólito Naves (Godoy Cruz), y Martín Palma (San Martín).