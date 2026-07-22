La esposa del Dibu Martínez hizo una fuerte confesión tras la final perdida ante España: "Una de las decisiones más difíciles"

No es un secreto que Emiliano Martínez jugó todo el Mundial 2026 condicionado por una fractura en su dedo. Más allá de eso, el arquero de la Selección argentina no cedió su lugar en la lista, fue titular en todos los partidos y terminó siendo figura pese a la derrota ante España en la final.

El profundo posteo de Mandinha, la esposa del Dibu Martínez Tras el subcampeonato, su esposa Mandinha publicó una conmovedora carta contando cada detalle de la lesión que sufrió el Dibu y cómo eso lo afectó en su vida diaria, tanto en la previa del certamen como en el durante. "Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial", comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

"Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto. Ya habías ganado un título europeo jugando con un dolor increíble, y cuando por fin tuvimos un merecido descanso en Portugal, igual no pudiste descansar de verdad", continuó el relato de la mujer del 23, dejando entrever que la fractura se produjo antes de la final de la Europa League que consagró al Aston Villa.

Desgarrador: cómo transitó la familia su lesión en el dedo El mensaje nunca perdió el tono de emotividad, pero las frases más fuertes llegaron sobre el final, cuando Mandinha profundizó en la intimidad con una impactante confesión: "Mirabas a nuestros bebés jugando en la pileta, queriendo más que nada meterte con ellos y disfrutar esos momentos tan especiales, pero no podías arriesgarte a empeorar la lesión. Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial". Y agregó: "Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser".

El Dibu y Mandinha. Foto: Instagram La esposa del Dibu Martínez también reveló cómo fueron esos días donde reinaba la incertidumbre, ya en visperas del Mundial. “Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste”, resaltó con orgullo.