Sorpresivo: Alejandro Garnacho negocia su llegada a un histórico club donde juega un referente de Argentina
Un importante equipo que disputará la próxima Champions acelera para quedarse con Alejandro Garnacho, que no será tenido en cuenta por el Chelsea. Los detalles.
Tras la finalización del Mundial 2026, el mercado europeo volvió a tomar un protagonismo importante. En este caso, en lo que respecta a Alejandro Garnacho, cuyo futuro todavía sigue rodeado de incertidumbre.
A un año de su llegada al Chelsea, el extremo campeón con la Selección argentina de la Copa América 2024 fue descartado por Xabi Alonso: el flamante entrenador del club confirmó públicamente que no lo tendrá en cuenta, por lo que su salida es inminente.
En ese contexto, el destino podría hacerlo recalar en Birmingham. Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el Aston Villa del Dibu Martínez abrió negociaciones por el Bichito a pedido de Unai Emery, que busca reforzar el ataque tras la salida de su máxima figura: Morgan Rogers. Y ahí es donde aparece un factor que podría ser determinante.
El plan del Aston Villa para fichar a Alejandro Garnacho
Es que, casualmente, Rogers fue comprado por el Chelsea en una cifra cercana a los ¡137 millones de euros! por el 100% de su ficha. Por eso, la idea de los Villanos es retomar el contacto con los Blues, pero esta vez para hablar sobre la posible transferencia de Garnacho.
La intención del Aston Villa sería cerrar un préstamo con opción u obligación de compra. Si bien no trascendieron posibles montos, hay un antecedente a tener en cuenta: en Londres rechazaron recientemente una propuesta de la Roma que contemplaba una cesión con obligación de compra por 35 millones de euros, por lo que la oferta debería ser superior.