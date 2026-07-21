Sorpresivo: Alejandro Garnacho negocia su llegada a un histórico club donde juega un referente de Argentina

Un importante equipo que disputará la próxima Champions acelera para quedarse con Alejandro Garnacho, que no será tenido en cuenta por el Chelsea. Los detalles.

Tras la finalización del Mundial 2026, el mercado europeo volvió a tomar un protagonismo importante. En este caso, en lo que respecta a Alejandro Garnacho, cuyo futuro todavía sigue rodeado de incertidumbre.

A un año de su llegada al Chelsea, el extremo campeón con la Selección argentina de la Copa América 2024 fue descartado por Xabi Alonso: el flamante entrenador del club confirmó públicamente que no lo tendrá en cuenta, por lo que su salida es inminente.

En ese contexto, el destino podría hacerlo recalar en Birmingham. Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el Aston Villa del Dibu Martínez abrió negociaciones por el Bichito a pedido de Unai Emery, que busca reforzar el ataque tras la salida de su máxima figura: Morgan Rogers. Y ahí es donde aparece un factor que podría ser determinante.

El Aston Villa negocia con el Chelsea por Alejandro Garnacho. Foto: @ChelseaFC El plan del Aston Villa para fichar a Alejandro Garnacho Es que, casualmente, Rogers fue comprado por el Chelsea en una cifra cercana a los ¡137 millones de euros! por el 100% de su ficha. Por eso, la idea de los Villanos es retomar el contacto con los Blues, pero esta vez para hablar sobre la posible transferencia de Garnacho.