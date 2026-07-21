La llamativa burla a Cristiano Ronaldo durante los festejos de España en Madrid: "Él si tiene un Mundial"

Durante la presentación de los campeones del mundo, hubo un picante comentario que sorprendió a la ciudad donde el nombre de CR7 es palabra sagrada.

La consagración de España en el Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Madrid. Tras vencer en la final a la Selección argentina, la Roja fue recibida por una multitud que copó las calles para celebrar la segunda estrella de su historia. Pero entre la música, los shows y la emoción, también hubo espacio para una gastada que llamó la atención por el destinatario: Cristiano Ronaldo.

El recorrido de los campeones terminó en la Plaza de Cibeles, donde se montó un escenario para presentar a uno por uno a los jugadores de Luis de la Fuente. Cada futbolista ingresó con una canción, mientras los conductores animaban al público con distintas ocurrencias.

Video: un presentador chicaneó a Cristiano Ronaldo durante los festejos de España en Madrid Fue durante la aparición de Yeremy Pino, cuando llegó un momento que nadie esperaba. Sin filtro, uno de los presentadores apuntó contra CR7 con una frase tan llamativa como viral: "Le llamaban Cristiano Ronaldo, pero él sí que tiene un Mundial", disparó, en referencia al extremo que acaba de coronarse campeón del mundo.

Un presentador chicaneó a Ronaldo durante los festejos de España. Video: SEFútbol El Bicho quedó eliminado justamente frente a España en los octavos de final, con aquel agónico gol de Mikel Merino, en lo que terminó siendo su última presentación en una Copa del Mundo. Pero el comentario sorprendió porque el nombre Ronaldo es palabra sagrada en Madrid.