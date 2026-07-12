100 partidos después: los récords, curiosidades e historias que ha dejado hasta ahora el Mundial 2026

Los triunfos de Francia sobre Marruecos, España frente a Bélgica, Inglaterra ante Noruega y Argentina contra Suiza por los cuartos de final elevaron el contador hasta los 100 encuentros oficiales de este Mundial 2026 . También hicieron crecer la cifra goleadora hasta los 292 tantos y sumaron nuevos capítulos a una edición que ya cambió varios registros de la historia de los Mundiales.

Se trata de una edición distinta desde su nacimiento. Es la primera organizada por tres países al mismo tiempo y también la primera con 48 selecciones, un formato que amplió la competencia y agregó una ronda más de eliminación directa. Ahora, el campeón deberá disputar ocho partidos para levantar el trofeo.

Además, este Mundial marcó un antes y un después para el país organizador. México se convirtió en el primer país del mundo en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

El míticio estadio Azteca es el único en la historia en recibir tres inauguraciones de mundiales.

El nuevo formato con 48 selecciones cambió además la estructura de la competencia. Los equipos quedaron repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes y apareció una nueva instancia eliminatoria antes de los octavos de final, aumentando la cantidad de partidos necesarios para conquistar el título.

La asistencia de público también rompió registros. Incluso antes de finalizar la fase de grupos, la Copa del Mundo ya había superado la marca histórica de espectadores alcanzada en Estados Unidos 1994, favorecida por la capacidad de los grandes estadios norteamericanos.

El Mundial de los goles, con Messi como protagonista

A sus 39 años, Messi continúa batiendo todos los récords partido a partido. NA

Para comenzar, entre los 292 goles marcados en esta cita mundialista hubo uno con un valor especial. El 3-2 convertido por Enzo Fernández frente a Egipto en los octavos de final fue el gol número 3.000 de la historia de los Mundiales.

La historia de esos goles redondos también tiene un fuerte vínculo con Argentina y Mendoza. El tanto número 1.000 fue convertido por el neerlandés Rob Rensenbrink, de penal, el 11 de junio de 1978 en el estadio Malvinas Argentinas durante el partido entre Países Bajos y Escocia. El gol 2.000 llegó recién en Alemania 2006 gracias al sueco Marcus Allbäck, que marcó de cabeza frente a Inglaterra. Mucho antes, el primer gol de los Mundiales había sido obra del francés Lucien Laurent, en Uruguay 1930.

Por otra parte, Lionel Messi volvió a romper varias marcas durante este Mundial. Con los seis encuentros disputados hasta el momento llegó a 32 partidos jugados en Copas del Mundo, ampliando el récord que ya había conseguido en Qatar 2022 cuando superó los 25 encuentros del alemán Lothar Matthäus.

Cristiano Ronaldo también siguió escalando posiciones. El portugués alcanzó los 27 partidos mundialistas y quedó como el segundo futbolista con más presencias en la historia del torneo. Además, el astro luso también pudo dejar una huella histórica en la cita mundialista: cuando transcurría el sexto minuto del partido de Portugal ante Uzbekistán, el exdelantero del Real Madrid convirtió un gol que lo transformó en el primer (y hasta ahora único) futbolista en anotar goles en seis mundiales distintos.

Cristiano Ronaldo se ubicó en el segundo lugar de los jugadores con más partidos disputados en la historia de los mundiales. EFE

Pero no fueron los únicos registros que cambiaron. Messi también pasó a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 tantos, dejando atrás la marca de Miroslav Klose, que había elevado el récord hasta 16 goles en Brasil 2014 luego de superar los 15 que Ronaldo Nazário había establecido en Alemania 2006.

Detrás del capitán argentino aparece Kylian Mbappé, que ya suma 20 conquistas. Con Francia clasificada a las semifinales, el delantero del Real Madrid todavía tendrá la posibilidad de seguir descontando esa diferencia.

El Mundial llegó a 100 encuentros y el balance ya es impactante. Messi, Mbappé, Marruecos, Curazao y varios hitos quedaron en los libros. EFE

No todas las marcas son positivas. Messi también quedó como el futbolista que más penales falló en la historia de los Mundiales, con cuatro ejecuciones desperdiciadas.

Los remates errados fueron frente a Islandia en Rusia 2018, Polonia en Qatar 2022, Austria durante la fase de grupos de este Mundial y Egipto en los octavos de final.

Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto, le contuvo un penal a Messi a los 20' del primer tiempo en los octavos de final de este Mundial. DPA

Messi dejó de convertir, pero volvió a romper otro récord

La victoria argentina frente a Suiza también marcó el final de una racha extraordinaria. Por primera vez desde los octavos de final de Qatar 2022, Lionel Messi terminó un partido mundialista sin marcar.

El capitán argentino había convertido en nueve encuentros consecutivos entre Qatar 2022 y el Mundial 2026, una secuencia que incluyó doce goles repartidos entre Australia, Países Bajos, Croacia, Francia, Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Aunque no pudo extender esa serie, volvió a escribir otra página histórica. El pase para el primer gol de Alexis Mac Allister fue su décima asistencia en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo asistidor de la historia del torneo.

Messi sumó un nuevo récord al convertirse en el máximo asistidor de la historia de los mundiales. EFE

Las diez asistencias de Messi fueron:

Alemania 2006: Hernán Crespo ante Serbia y Montenegro.

Sudáfrica 2010: Carlos Tevez frente a México.

Brasil 2014: Ángel Di María contra Suiza.

Rusia 2018: Gabriel Mercado ante Francia.

Rusia 2018: Sergio Agüero frente a Francia.

Qatar 2022: Enzo Fernández contra México.

Qatar 2022: Nahuel Molina ante Países Bajos.

Qatar 2022: Julián Álvarez frente a Croacia.

Mundial 2026: Cristian Romero ante Egipto.

Mundial 2026: Alexis Mac Allister frente a Suiza.

Haaland se fue, pero dejó una marca impresionante

El delantero del Manchester City demostró en esta Copa del Mundo porque es uno de los mejores jugadores de la actualidad. EFE

La eliminación de Noruega frente a Inglaterra también cerró el camino de Erling Haaland en esta Copa del Mundo.

El delantero terminó el torneo con siete goles en seis partidos, una producción que lo dejó entre los máximos artilleros de la edición pese a despedirse en los cuartos de final.

España y una racha histórica que quedó en los libros

El arquero de España superó la histórica marca de Walter Zenga. EFE

El gol de Charles De Ketelaere para Bélgica terminó con el invicto del arco español en este certamen y le puso fin a una de las rachas más impresionantes que se recuerden en la historia de los Mundiales.

Antes de recibir ese tanto en los cuartos de final, Unai Simón había establecido el récord absoluto de imbatibilidad en la Copa del Mundo, al acumular 650 minutos consecutivos sin recibir goles. El arquero español superó la marca de 517 minutos que el italiano Walter Zenga mantenía desde el Mundial de Italia 1990 y que durante más de tres décadas parecía imposible de alcanzar.

La histórica racha del guardameta del Athletic Club había comenzado en Qatar 2022 y continuó durante el Mundial 2026 hasta que, a los 41 minutos del encuentro frente a Bélgica, Charles De Ketelaere venció su resistencia y terminó con un registro que ya quedado grabado entre los grandes récords de la historia de las Copas del Mundo.

La selección de ¿Marruecos?

Yassine Bounou, una de las figuras de la selección de Marruecos, es nacido en Canadá. EFE

Uno de los episodios más curiosos ocurrió durante el empate 1 a 1 entre Marruecos y Brasil en la fase de grupos. Durante 24 minutos, la selección africana tuvo en cancha una formación integrada exclusivamente por futbolistas nacidos fuera del territorio marroquí.

La situación se produjo cuando Samir El Mourabet reemplazó a Azzedine Ounahi. Con ese cambio salió el único jugador nacido en Marruecos que permanecía en el campo y el equipo quedó compuesto por futbolistas nacidos en Canadá, Francia, España, Bélgica y Países Bajos.

La alineación estuvo integrada por Bounou (Canadá), Mazraoui (Países Bajos), Diop (Francia), Riad (España), Hakimi (España), El Aynaoui (Francia), Bouaddi (Francia), Talbi (Bélgica), El Khannouss (Bélgica), El Mourabet (Francia) y Saibari (España). La secuencia terminó recién con el ingreso de Soufiane Rahimi sobre el final del encuentro.

Curazao, Cabo Verde y África, historias que sorprendieron

Cabo Verde hace historia en el Mundial 2026. EFE

El Mundial 2026 también dejó espacio para los debutantes. Curazao se convirtió en el país más pequeño, tanto por población como por superficie, en disputar una Copa del Mundo. Con apenas 185.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados logró una clasificación histórica.

Cabo Verde también protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo. En su primera participación mundialista empató con España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le alcanzaron para avanzar a la fase eliminatoria donde cayó en el alargue 3-2 ante Argentina. Con esa campaña se convirtió en el primer debutante que supera la fase de grupos desde Eslovaquia en Sudáfrica 2010 y pasó a integrar la lista de selecciones revelación de esta edición.

También, a nivel continental, África vivió su mejor Mundial. Siete selecciones lograron avanzar a las rondas eliminatorias, una cifra sin antecedentes en la historia de la competencia. El nuevo formato amplió las posibilidades de clasificación, pero los resultados demostraron que el rendimiento acompañó esa oportunidad. Varias selecciones africanas compitieron de igual a igual frente a las principales potencias y dejaron una de las mejores actuaciones colectivas del continente.

Entre tantos otros hitos, también hubo un récord desde los bancos de suplentes. Dick Advocaat dirigió a Curazao con 78 años y pasó a ser el entrenador más veterano en sentarse en un banco durante una Copa del Mundo.

El entrenador de 78 se convirtió en el más longevo en dirigir una Copa del Mundo. EFE

Después de 100 partidos disputados, el Mundial 2026 ya es mucho más que una Copa del Mundo con más equipos. Es el torneo más goleador de la historia, el primero organizado por tres países y, más que cualquier otra cosa, es uno de los que más récords individuales y colectivos dejó antes incluso de jugarse las semifinales.

Ahora solo quedan cuatro encuentros. Dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, pero también ofrecerán la última oportunidad para seguir ampliando una lista de marcas históricas que ya convirtió a esta Copa del Mundo en emblemática.