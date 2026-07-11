¿Otro más, Leo? Messi alcanzó un nuevo récord en Mundiales durante Argentina-Suiza

Lionel Messi registró una nueva marca, la cual, según los registros oficiales de la Copa del Mundo, comparte con otra leyenda histórica del fútbol.

Lionel Messi pareciera no cansarse de romper récords a lo largo de su carrera y también en este Mundial 2026. Este año logró convertirse en el máximo goleador histórico del certamen, superando a Miroslav Klose -aunque Kylian Mbappé no le pierde pisada- y el primero en brindar asistencias en seis ediciones diferentes.

En ese sentido, en el duelo de este sábado entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final, logró registrar una nueva marca asistidora. Es que con el centro que envió de córner y que Alexis Mac Allister convirtió de cabeza en el 1-0 albiceleste, Leo sumó su décimo pase-gol en Copas del Mundo, la mayor cifra desde que se contabiliza esta estadística.

El gol de Mac Allister con asistencia de Lionel Messi, la décima en Mundiales Mac Allister puso el 1-0 de Argentina ante Suiza Telefe Fue la segunda que dio en este 2026, tras la que le había hecho al Cuti Romero en octavos frente a Egipto. Estas 2 que contabiliza hasta el momento se suman 1 hecha en su primera participación en Alemania 2006, 1 en Sudáfrica 2010, 1 en Brasil 2014, 2 en Rusia 2018 y 3 en Qatar 2022.

Aunque lo cierto es que de momento el de Messi no es un récord absoluto, sino compartido con otra leyenda del fútbol. Se trata nada más y nada menos que Pelé, que también registró 10 asistencias en los cuatro Mundiales que disputó (Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970). Según algunas fuentes, O Rey repartió 9, pero para las estadísticas oficiales de la FIFA, el brasileño tuvo 10.