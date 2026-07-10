Unai Simón, arquero de España, rompió un récord histórico que llevaba 36 años vigente en los Mundiales

El gol de Bélgica terminó con una racha impresionante, pero no impidió que el arquero de España quede para siempre en la historia de los Mundiales.

El partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una marca histórica. Aunque Charles De Ketelaere rompió el cero sobre el cierre del primer tiempo, Unai Simón alcanzó los 650 minutos consecutivos sin recibir goles y se convirtió en el arquero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de las Copas del Mundo.

El guardameta español llegaba con una serie que se remontaba al Mundial de Qatar 2022. Desde aquel gol recibido frente a Japón, el arquero del Athletic Club había mantenido su arco invicto durante toda la fase final de aquella Copa del Mundo y gran parte de la actual edición disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

Unai Simón superó a Walter Zenga y quedó solo en la cima El arquero Walter Zenga tenia el récord de imbatibilidad que estuvo vigente durante 36 años. Con esta marca, Simón dejó atrás el récord que durante 36 años perteneció al italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos sin recibir tantos en Italia 1990. La diferencia fue contundente: el español superó aquella cifra por 133 minutos.

La curiosidad estadística sumó un detalle llamativo. El gol que terminó con la racha de Simón fue convertido por Charles De Ketelaere, futbolista del Atalanta. El anterior récord, el de Zenga, había sido cortado por Claudio Caniggia, que también jugaba en el club de Bérgamo cuando le marcó en la semifinal del Mundial 1990.

Quiénes completan el ranking de imbatibilidad en las Copas del Mundo Chiquito Romero jugó dos Mundiales: 2010 y 2014. En 2018 no estuvo por una lesión a último momento. Archivo Detrás de Unai Simón quedaron nombres históricos como Peter Shilton (501 minutos), Sergio Romero (486), Iker Casillas (476) y Gianluigi Buffon (460), en una lista reservada para los arqueros más determinantes de la historia mundialista.