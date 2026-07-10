El conmovedor llanto de Courtois tras la lesión que golpeó a Bélgica y cambió el partido ante España

Courtois no pudo contener las lágrimas al dejar la cancha lesionado y su salida terminó siendo un punto de quiebre decisivo en el duelo de cuartos de final.

Thibaut Courtois era una de las figuras de la tarde, pero debió salir lesionado y no pudo contener las lágrimas.

Thibaut Courtois protagonizó una de las imágenes más emotivas de los cuartos de final del Mundial 2026. El arquero de Bélgica debió abandonar el partido frente a España por una lesión muscular en la pierna izquierda y se retiró visiblemente afectado, entre lágrimas, cuando todavía quedaban 20 minutos por jugar.

El encuentro se disputaba con máxima intensidad en Los Ángeles. España se había puesto en ventaja a través de Fabián Ruiz, mientras que Charles De Ketelaere había igualado para los belgas antes del descanso. En ese contexto, Courtois ya era una de las figuras gracias a varias intervenciones decisivas ante Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.

Sin embargo, a los 66 minutos el arquero del Real Madrid quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor. Tras la pausa de hidratación intentó continuar, pero finalmente pidió el cambio y dejó su lugar a Senne Lammens, que hacía su debut absoluto en una Copa del Mundo.

Courtois salió lesionado y no pudo contener las lágrimas DSports La lesión no solo significó un golpe para Bélgica en pleno partido, sino también el final de una impresionante estadística personal. Courtois había disputado completos sus 21 encuentros mundialistas anteriores y nunca había sido reemplazado en una Copa del Mundo hasta este compromiso ante España.

La ausencia del capitán terminó siendo determinante. A dos minutos del final, Pau Cubarsí sacó un remate desde media distancia que Lammens no pudo controlar. El rebote quedó servido para Mikel Merino, que aprovechó el error y marcó el 2-1 definitivo que clasificó a España a las semifinales.