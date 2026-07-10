El conmovedor llanto de Courtois tras la lesión que golpeó a Bélgica y cambió el partido ante España
Courtois no pudo contener las lágrimas al dejar la cancha lesionado y su salida terminó siendo un punto de quiebre decisivo en el duelo de cuartos de final.
Thibaut Courtois protagonizó una de las imágenes más emotivas de los cuartos de final del Mundial 2026. El arquero de Bélgica debió abandonar el partido frente a España por una lesión muscular en la pierna izquierda y se retiró visiblemente afectado, entre lágrimas, cuando todavía quedaban 20 minutos por jugar.
El encuentro se disputaba con máxima intensidad en Los Ángeles. España se había puesto en ventaja a través de Fabián Ruiz, mientras que Charles De Ketelaere había igualado para los belgas antes del descanso. En ese contexto, Courtois ya era una de las figuras gracias a varias intervenciones decisivas ante Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.
Sin embargo, a los 66 minutos el arquero del Real Madrid quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor. Tras la pausa de hidratación intentó continuar, pero finalmente pidió el cambio y dejó su lugar a Senne Lammens, que hacía su debut absoluto en una Copa del Mundo.
La lesión no solo significó un golpe para Bélgica en pleno partido, sino también el final de una impresionante estadística personal. Courtois había disputado completos sus 21 encuentros mundialistas anteriores y nunca había sido reemplazado en una Copa del Mundo hasta este compromiso ante España.
La ausencia del capitán terminó siendo determinante. A dos minutos del final, Pau Cubarsí sacó un remate desde media distancia que Lammens no pudo controlar. El rebote quedó servido para Mikel Merino, que aprovechó el error y marcó el 2-1 definitivo que clasificó a España a las semifinales.
El error de Lammens en el gol de la eliminación de Bélgica
Desde el banco de suplentes, Courtois siguió los minutos finales con evidente angustia. La eliminación, sumada a una nueva lesión en una temporada marcada por problemas físicos, dejó una postal desgarradora de uno de los mejores arqueros del mundo viendo cómo se escapaba el sueño mundialista.