La lapidaria respuesta de Courtois a Chilavert por sus dichos discriminatorios sobre Mbappé: "Es lamentable"

El arquero de Real Madrid, Thibaut Courtois, cuestionó con dureza a José Luis Chilavert por sus polémicos dichos sobre la vida privada de Mbappé.

Durante la conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el belga fue contundente al rechazar esos dichos. “Eso es lamentable. Al final, no se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto y esas cosas no caben en el mundo de hoy ni en cualquier lugar, menos viniendo de otro excompañero de profesión”, expresó el guardameta merengue.

La controversia se originó luego del partido de ida de los playoffs, cuando Prestianni fue denunciado por Vinícius Júnior por un supuesto insulto racista. En ese contexto, Chilavert defendió al argentino y cuestionó al brasileño, a quien acusó de provocar a los rivales.

Sin embargo, el ex capitán de Paraguay elevó el tono al referirse a Mbappé, quien había pedido sanciones severas en caso de comprobarse el hecho. "Yo me solidarizo con Prestianni. Vinícius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite 'cagón, cagón'. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinícius? Mbappé. ¡Justo Mbappé! Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer", comenzó.