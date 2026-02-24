La promesa inconclusa de Marcelo Gallardo contra Boca que volvió a escena tras anunciar su salida de River

Tras anunciar su salida de River, Marcelo Gallardo se despide con un objetivo incumplido ante Boca. ¿De qué se trata?

Marcelo Gallardo se va de River y en Boca reflotaron una promesa que quedará inconclusa.

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate tendrá su último capítulo este jueves ante Banfield en el Monumental. El anuncio, realizado a través de un video, marcó el cierre de su segundo ciclo en Núñez y rápidamente tuvo eco en la otra orilla. Los hinchas de Boca Juniors no tardaron en reaccionar.

Apenas se confirmó la noticia, las redes sociales se llenaron de memes, cargadas y chicanas. Comparaciones con otras despedidas, ironías y recuerdos de declaraciones pasadas dominaron la conversación digital. En ese contexto, volvió a aparecer una frase que había quedado guardada en la memoria colectiva.

En este segundo ciclo, tras el triunfo 2-1 en el Superclásico del Torneo Apertura 2025 en el Monumental, el Muñeco había lanzado una sentencia que elevó la tensión: “¿El historial con Boca? Lo vamos a seguir acortando hasta superarlo”. Aquellas palabras ahora regresaron con fuerza desde el lado xeneize.

Lo concreto es que esa promesa quedó inconclusa. Gallardo decidió ponerle fin a su etapa antes de poder revertir el historial general, que continúa favoreciendo a Boca. En 265 enfrentamientos oficiales, el Xeneize suma 93 victorias contra 88 del Millonario.

En su última etapa como entrenador, el balance en superclásicos fue parejo: triunfo 1-0 como visitante por la Liga Profesional 2024, victoria 2-1 en el Apertura 2025 y derrota 2-0 en el Clausura 2025. Números que no alcanzaron para modificar la tendencia histórica.