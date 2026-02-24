El picante posteo de Vélez tras el anuncio de la renuncia de Gallardo a River, con un guiño a Bianchi

Tras confirmarse la renuncia del Muñeco, Vélez subió un fuerte posteo a su cuenta de X burlándose de la noticia y con un guiño al Virrey.

La burla de Vélez a River tras la renuncia de Gallardo y con un guiño a Carlos Bianchi.

El fútbol argentino quedó en estado de shock tras confirmarse la salida de Marcelo Gallardo de River: fue el propio Muñeco quien anunció que el duelo de este jueves ante Banfield marcará su despedida, desatando una ola de repercusiones que rápidamente copó las redes sociales y encendió el debate en todo el país.

En medio de la conmoción, Vélez —el equipo que lo golpeó en un cruce determinante— se metió en la escena y no dejó pasar la oportunidad: con una publicación sutil pero cargada de picardía, lanzó una chicana que sumó otro capítulo a una jornada ya de por sí convulsionada.

El picante posteo de Vélez tras la renuncia de Gallardo a River, con un guiño a Bianchi En sus redes sociales, el Fortín publicó una pieza audiovisual breve pero cargada de intención. El protagonista es su actual director técnico, Guillermo Barros Schelotto, aunque el guiño apunta directo a una figura eterna en Liniers: Carlos Bianchi, máximo emblema de Vélez y apellido con el que más de una vez fue equiparado Marcelo Gallardo.

El registro, de apenas unos segundos, muestra al Mellizo incorporándose tras la conferencia de prensa posterior al triunfo frente a River. Antes de retirarse, suelta una única palabra, seca y contundente: “Felicidades”. Un mensaje breve, casi protocolar, pero con un trasfondo que no pasó inadvertido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/2026106568685584569&partner=&hide_thread=false VIRREY VIBES pic.twitter.com/HbxKW56iUn — Vélez Sarsfield (@Velez) February 24, 2026 Para rematar la escena, la cuenta oficial del club acompañó el video con una frase tan filosa como elocuente: “Virrey vibes”. La referencia al histórico apodo de Bianchi no fue azarosa. Lejos de tratarse de un saludo inocente, el posteo funcionó como una declaración cargada de simbolismo, un dardo con memoria y una evocación directa a épocas doradas que todavía resuenan en el imaginario velezano.