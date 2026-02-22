La fuerte decisión que tomó Marcelo Gallardo tras la 12ª derrota de River en 20 partidos
Marcelo Gallardo decidió no hablar con la prensa luego del 0-1 en Liniers, en medio de un presente muy adverso y crecientes rumores sobre su continuidad.
Después de la caída por 1-0 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani, Marcelo Gallardo tomó una decisión llamativa: suspendió la conferencia de prensa y se retiró sin hacer declaraciones. El gesto reflejó el mal clima que rodea al equipo en un momento deportivo delicado.
La ausencia del DT ante los medios no pasó inadvertida. Mientras se aguardaba su presencia en la sala de conferencias, personal del club retiró el cartel institucional, confirmando que finalmente no hablaría.
El silencio también se dio en un contexto de creciente impaciencia entre los hinchas, que reclaman respuestas y resultados tras una seguidilla de actuaciones flojas.
Por ahora, parece que Gallardo optó por bajar el perfil y enfocarse en lo que viene, aunque el clima en torno a River sigue cargado de incertidumbre tras una nueva derrota.
El Millonario arrastra una racha negativa preocupante: de sus últimos 20 partidos, perdió 12 (perdió uno más por penales y quedó eliminado de la Copa Argentina 2025) y apenas ganó 5, números que alimentan las dudas y las versiones sobre el futuro del entrenador. La derrota en Liniers profundizó ese escenario.