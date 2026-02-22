La fuerte decisión que tomó Marcelo Gallardo tras la 12ª derrota de River en 20 partidos

Marcelo Gallardo decidió no hablar con la prensa luego del 0-1 en Liniers, en medio de un presente muy adverso y crecientes rumores sobre su continuidad.

El silencio de Marcelo Gallardo tras el 0-1 de River ante Vélez expuso el momento de tensión que atraviesa el equipo.

Después de la caída por 1-0 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani, Marcelo Gallardo tomó una decisión llamativa: suspendió la conferencia de prensa y se retiró sin hacer declaraciones. El gesto reflejó el mal clima que rodea al equipo en un momento deportivo delicado.

La ausencia del DT ante los medios no pasó inadvertida. Mientras se aguardaba su presencia en la sala de conferencias, personal del club retiró el cartel institucional, confirmando que finalmente no hablaría.

Gallardo se retiró del estadio de Vélez sin dar declaraciones. Suspendió la conferencia y se tomará estas horas para reflexionar en frío y analizar pasos a seguir. El silencio también se dio en un contexto de creciente impaciencia entre los hinchas, que reclaman respuestas y resultados tras una seguidilla de actuaciones flojas.

Por ahora, parece que Gallardo optó por bajar el perfil y enfocarse en lo que viene, aunque el clima en torno a River sigue cargado de incertidumbre tras una nueva derrota.