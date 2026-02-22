Rumor bomba en River: ¿renuncia Marcelo Gallardo tras la caída ante Vélez?

Desde el entorno del DT afirman que las próximas horas aparecen como decisivas para el futuro de Marcelo Gallardo en River.

Marcelo Gallardo, durante la derrota de River ante Vélez en Liniers. El DT evalúa dejar su cargo.

Tras la derrota de River frente a Vélez en Liniers, en la que el Muñeco suspendió la conferencia de prensa, creció con fuerza la versión de que Marcelo Gallardo estaría evaluando dar un paso al costado. Según se supo, las próximas horas serán determinantes para conocer la decisión del DT.

El periodista César Merlo aseguró en Picado TV que, por primera vez desde su regreso, "en el entorno del entrenador reconocen que analiza seriamente la posibilidad de renunciar, aunque sin una decisión tomada".

Según esa información, el DT definiría su postura antes del entrenamiento programado para la tarde de este lunes. La intención sería tomarse unas horas para reflexionar sobre el duro momento futbolístico, marcado tanto por los resultados como por el bajo rendimiento colectivo.

Marcelo Gallardo evalúa dejar River tras la caída ante Vélez

Marcelo Gallardo evalúa su continuidad en River. *Después de la derrota frente a Vélez, el DT se plantea si seguirá o no en el cargo. El plantel está citado para entrenarse el lunes por la tarde. pic.twitter.com/6pKYn6aOIE — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 23, 2026 

El equipo del Muñeco atraviesa una racha muy adversa, con derrotas consecutivas y actuaciones que no logran revertir la tendencia. Ni siquiera el triunfo ajustado ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina consiguió despejar las dudas sobre el funcionamiento.

En Núñez también observan con atención ese proceso de análisis personal del entrenador, cuyo contrato fue renovado hasta fin de año. Sin embargo, hoy nadie puede asegurar que continúe en el banco si los resultados no cambian.