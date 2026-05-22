Fue el primer refuerzo del River de Demichelis, Gallardo lo borró, se fue a Europa y ahora volvió a quedar libre

Matías Kranevitter volvió a quedar libre y ya busca nuevo club después de cerrar su etapa en el fútbol turco. A un año de su salida de River Plate , el mediocampista de 33 años terminó su vínculo con el Fatih Karagümrük y regresó a la Argentina con el pase en su poder, mientras analiza cuál será el próximo paso de su carrera.

El volante tucumano había dejado el Millonario a mediados de 2025, en medio de una profunda reestructuración impulsada por Marcelo Gallardo . Aunque su regreso al club había despertado mucha expectativa, nunca logró recuperar el nivel que lo había convertido en una pieza clave durante la primera etapa del Muñeco como entrenador .

Su salida rumbo a Turquía aparecía como una oportunidad para relanzar su carrera y volver a tener continuidad. Sin embargo, la experiencia tampoco terminó siendo la esperada. Kranevitter disputó 26 partidos y convirtió un gol en el Fatih Karagümrük, equipo que finalizó último en la Superliga turca y perdió la categoría tras sumar apenas 30 puntos en 34 fechas.

El regreso de Kranevitter a River , anunciado a fines de 2022 en pleno Mundial de Qatar , había tenido un fuerte valor simbólico para el club. No solo se trataba de la vuelta de un futbolista surgido de las inferiores, sino también del primer refuerzo para el ciclo de Martín Demichelis , quien acababa de asumir como reemplazante de Gallardo tras ocho años y medio al frente del equipo.

En aquel momento, River apostaba a reconstruir parte de una identidad futbolística vinculada a jugadores formados en el club y con pasado exitoso en Núñez. Kranevitter encajaba perfectamente en ese perfil: había sido una de las piezas fundamentales del mediocampo en el nacimiento de la era Gallardo y también integró el plantel que conquistó títulos históricos entre 2014 y 2015.

El volante debutó profesionalmente en River en 2012 y rápidamente se consolidó como una de las grandes apariciones del club. Durante su primera etapa ganó el Torneo Final 2014, la Superfinal, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, la Suruga Bank y la Copa Libertadores 2015, antes de ser transferido al Atlético de Madrid.

matias kranevitter2 El ex River analiza alternativas para continuar su carrera a los 33 años.. Instagram @mkranevitter5

Un regreso que no salió como esperaba

La venta al fútbol europeo representó uno de los grandes saltos de su carrera. Sin embargo, después de su llegada al Atlético de Madrid nunca logró asentarse definitivamente en la elite del continente y fue pasando por distintos clubes.

Tuvo pasos por Sevilla y Zenit de San Petersburgo antes de continuar su carrera en Monterrey de México, donde permaneció durante más de tres temporadas. Desde allí surgió la posibilidad de regresar a River para afrontar el inicio del ciclo Demichelis.

En su segundo paso por el club de Núñez consiguió sumar nuevos títulos locales, entre ellos la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Sin embargo, la falta de continuidad le impidió transformarse nuevamente en una pieza determinante dentro del equipo.

Con el regreso de Gallardo al banco y la posterior reestructuración del plantel, Kranevitter perdió terreno definitivamente y terminó rescindiendo su contrato a mediados de 2025 para salir hacia Turquía en busca de minutos.

Qué puede pasar ahora con el futuro de Matías Kranevitter

El contrato del mediocampista con el Fatih Karagümrük finaliza oficialmente el próximo 30 de junio. Como la temporada turca ya terminó y el club descendió a la Segunda División, el futbolista decidió regresar anticipadamente a la Argentina mientras define su futuro.

A sabiendas de que no renovará su vínculo, Kranevitter quedó en libertad de acción y comenzó a evaluar distintas alternativas para continuar su carrera. Por experiencia, recorrido internacional y pasado en River, sigue siendo un jugador con mercado dentro del fútbol argentino y también en otros destinos de Sudamérica.