La fuerte carta de Matías Kranevitter tras irse de River ¿con un palito a Gallardo?: "Me hubiese gustado..."
Matías Kranevitter cerró su segunda etapa en River con un mensaje cargado de emociones. Entre críticas y palabras de agradecimiento, se marchó rumbo a Turquía.
Matías Kranevitter le puso punto final a su etapa en River y lo hizo con una carta pública que no pasó desapercibida. El tucumano, que se marchó al Fatih Karagümrük de Turquía, utilizó sus redes sociales para despedirse de los hinchas y dejó en claro que no quedó conforme con la manera en la que se dio su salida.
“Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe, pero no pude y lo lamento mucho”, escribió el Colo en el inicio de su posteo. La frase sonó a reproche hacia la decisión de Marcelo Gallardo, quien tras el regreso del Mundial de Clubes lo marginó del plantel y no volvió a darle minutos en cancha. Su última vez con la banda roja fue en junio, ante Inter de Seattle.
Matías Kranevitter se despidió de River con críticas y mucho amor al club
Más allá de la espina por el final, Kranevitter también le dedicó palabras llenas de cariño al club en el que se formó desde los 13 años y en el que debutó en 2012. “Gracias River, te amo. Te debo todo lo que soy, cumpliste todos mis sueños. Desde los 13 años mis valores siempre fueron la humildad, el trabajo, el esfuerzo y soñar en grande”, expresó.
El volante recordó su decisión de volver a Núñez en 2022, después de siete años en el exterior. “Había decidido volver al club que tanto amo, siguiendo lo que sentía. A veces las cosas salen y otras no, pero sé que toda la gente que quiero disfrutó este viaje tanto como yo. Ser parte de tu historia me honra como jugador”, agregó.
La carta cerró con un mensaje de amor a la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente: “Te voy a extrañar porque siempre soñé con vos, y ahora seré uno de ustedes, hincha de River. Fue un placer, me hicieron feliz”.
Los números de Kranevitter en River
Kranevitter deja River con un total de 148 partidos jugados (94 en su primer ciclo y 54 en el segundo) y nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2015 y la Liga Profesional 2023. Sin goles en su haber, el recuerdo quedará marcado por su rol clave en el equipo multicampeón de hace una década y por la incógnita de qué hubiese pasado si no sufría aquella grave lesión en su regreso, a fines de 2022.