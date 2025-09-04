¡Hasta siempre, Pollo! Se fue Juan Pablo Videla, un tipo leal, con códigos, que la peleó hasta donde pudo

Me voy a permitir escribir en primera persona esta nota. No es habitual que lo haga, pero la noticia lo amerita. Falleció el "Pollo" Juan Pablo Videla , un tipo que estuvo años luchando contra una grave enfermedad y la peleó hasta donde pudo. Este jueves se conoció su muerte.

El Pollo fue DT de Murialdo , Luján Sport Club , Andes Talleres , Huracán Las Heras , Municipal Godoy Cruz , entre otros equipos. Ganó cosas importantes, consiguió títulos, ascensos, pero dejó una huella que va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico.

El Pollo Videla se convirtió en familia de casi todos los chicos a los que dirigió. Un tipo leal, con códigos, que siempre fue de frente, que siempre tuvo un trato cordial, amistoso y sincero con cada uno de los jugadores que tuvo como DT, del más importante, hasta el que casi no jugaba.

El poco tiempo que lo tuve como entrenador en un paso recontra fugaz por Murialdo -de hecho me tocó jugar muy poco-, fue suficiente para terminar de conocer a una grandísima persona, que en aquel momento me llamó para que me sume después de haberlo tenido como rival. Él dirigía Municipal Godoy Cruz. Y, antes de conocernos personalmente, ya había un respeto mutuo.

El tiempo y las obligaciones no nos permitieron seguir en contacto pero siempre algún amigo en común (del fútbol), me acercaba alguna noticia de él. En los últimos años, no eran buenas.

La enfermedad lo fue alejando del fútbol pero jamás lo alejó de las personas que lo rodeaban: familia, amigos y muchos chicos que fueron dirigidos por él.

Quizás no alcance a describir en estas líneas a una persona que conocí menos de lo que me hubiese gustado. Tampoco soy palabra autorizada para hacerlo. Pero estoy seguro de que los muchachos que lo conocieron se sentirán identificados.

Se fue un gran tipo, de los que no sobran en un ambiente cruel, generoso solo con los que se destacan. Fue un distinto.

Así lo despidió Murialdo