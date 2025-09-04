Gimnasia y Esgrima espera por su homónimo jujeño: tres exjugadores de la Lepra se pierden la "final"

Gimnasia y Esgrima se enfrentará este domingo ante el Lobo jujeño en un partido que se vive como una final en el tramo decisivo del torneo de Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima se enfrentará este domingo ante su homónimo de Jujuy en un partido que se vive como una verdadera final en la recta final del torneo de Primera Nacional, donde ambos rivales buscan ganarse el lugar para disputar el encuentro decisivo por el ascenso a Primera frente al líder de la otra zona.

El encuentro, correspondiente a la fecha 30 de la segunda categoría del fútbol argentino, se jugará desde las 14:15 en el estadio Víctor Legrotaglie, escenario ideal para que los blanquinegros pongan fin a la mala racha de tres encuentros sin victorias, todos como visitante, que le costaron la punta del campeonato, ahora en manos de los jujeños.

El conjunto de Ariel Broggi perdió la punta tras dos derrotas sucesivas -ante Central Norte de Salta y Deportivo Morón- y un empate con Nueva Chicago en Mataderos. Sin embargo, ahora tendrá la oportunidad de recuperar el lugar perdido cuando reciba al nuevo líder, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en Mendoza. En tanto, en la primera rueda del campeonato, los jujeños se impusieron 2 a 0 sobre los mendocinos, que entonces eran conducidos por Ezequiel Medrán.

Los jujeños llegan con bajas importantes El equipo jujeño, dirigido por Matías Módolo, llegará a Mendoza con cuatro bajas importantes para el duelo ante Gimnasia y Esgrima. Los exjugadores de Independiente Rivadavia Nicolás Dematei, quien llegó a la décima amarilla en el último encuentro ante Central Norte, Emiliano Endrizzi, en la misma situación y Francisco Maidana, que terminó expulsado, no estarán presentes en el parque. Además, el capitán de la visita, Guilermo Cosaro, sufrió una lesión muscular y tampoco será de la partida.

Respecto de Dematei y Maidana, ambos deberán cumplir dos fechas de suspensión. Sin embargo, no todas son malas para los albicelestes, ya que contarán con el regreso del experimentado delantero Cristian Menéndez, exjugador de Atlético Tucumán, Independiente de Avellaneda y Lanús, entre otros, quien cumplió tres fechas afuera de las canchas tras una expulsión.