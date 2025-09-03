Los Pumas-Wallabies: Juan Martín González será titular y Rodrigo Isgró no estará ni entre los 23

Felipe Contepomi dio a conocer esta noche, en conferencia de prensa, el equipo que enfrentará a Australia el sábado a la 1.30 de la madrugada en Townsville.

Felipe Contepomi confirmó este miércoles por la noche los 15 titulares de Los Pumas para el encuentro de este sábado a la 1.30 (hora argentina) ante Australia, en Townsville, por la tercera fecha del Rugby Championship.

Respecto a los mendocinos del plantel, el head coach del Seleccionado argentino decidió que Juan Martín González sea titular y que Rodrigo Isgró ni siquiera esté entre los 23 citados para el encuentro.

Respecto al equipo que inició el match ante los All Blacks en Vélez Sarsfield, habrá modificaciones obligadas. La primera de ellas, en la primera línea: Pedro Delgado no viajó con la delegación a Australia y su lugar como pilar derecho lo ocupará Joel Sclavi.

Mientras tanto, en la segunda línea, Franco Molina se mantendrá para jugar junto a Pedro Rubiolo, mientras que en la tercera ingresará Marcos Kremer por Joaquín Oviedo, para acompañar a Juan Martín González y a Pablo Matera como octavo.

Gonzalo García mantendrá su lugar como medio scrum, pero la 10 la llevará Santiago Carreras, quien reemplazó a Tomás Albornoz cuando el tucumano se lesionó ante Nueva Zelanda y completó un gran partido.