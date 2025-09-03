Los Pumas preparan variantes para el duelo clave ante Australia y apuntan al ranking mundial

Felipe Contepomi comienza a delinear la formación de Los Pumas para visitar a Australia en Townsville el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada.

Felipe Contepomi comienza a delinear la formación de Los Pumas para visitar a Australia en Townsville, de cara al encuentro del próximo sábado 6 de septiembre, a la 1:30 de la madrugada, por la tercera fecha del Rugby Championship. El mendocino Juan Martín González volvería a ser titular tras su gran actuación ante los All Blacks.

Tras el histórico triunfo sobre los All Blacks en Vélez, el seleccionado argentino encara la última jornada exigente de entrenamiento este miércoles, la cual servirá para terminar de definir el XV titular para enfrentarse a los Wallabies en Australia.

Este jueves se anunciará la formación oficial, donde aparecerán variantes en Los Pumas respecto del equipo que venció a Nueva Zelanda. Al respecto, Joel Sclavi y Santiago Carreras ingresarán por Pedro Delgado y Tomás Albornoz. Además, Guido Petti podría estar en la segunda línea junto a Pedro Rubiolo, dejando a Franco Molina como opción desde el banco. En tanto, Juan Martín González volvería a aparecer desde el arranque.

De esta manera, Contepomi se inclinaría por los siguientes quince jugadores para comenzar el primero de los duelo ante los Wallabies: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Gonzalo García; Joaquín Oviedo, Juan Martín González, Pablo Matera; Pedro Rubiolo, Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Los Pumas buscan una posición de privilegio en el Mundial 2026 El viernes se llevará a cabo el tradicional Captain’s Run, último paso antes del test match del sábado por la tercera fecha del Rugby Championship. Más allá de los nombres propios, la gran motivación pasa por lo que está en juego, ya que Argentina pelea por un lugar entre los seis mejores del ranking, condición que le aseguraría ser cabeza de serie en el sorteo del próximo Mundial, que se disputará en Australia del 1 de octubre al 13 de noviembre.