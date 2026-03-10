Huracán Las Heras responde a Caruso Lombardi y pone los puntos sobre la i

El presidente de Huracán Las Heras criticó la acusación de Caruso Lombardi sobre el ascenso y destacó el esfuerzo del club humilde.

Tras la reciente declaración de Ricardo Caruso Lombardi, quien cuestionó que ya se hablara del posible ascenso de Huracán Las Heras, el presidente del club, Cristian Chandias, salió a responder en MDZ Radio.

“Hace 15 días que estoy como presidente, me sorprende porque entiendo que Caruso entiende y defiende al fútbol del interior y esto le hace daño. Agradecerle que nos tira buena onda. Poco entiendo de esto, pero me parece que Caruso Lombardi es como un tero: grita para un lado porque defiende los huevos de otro”, señaló Chandias.

El dirigente agregó que acusaciones de este tipo subestiman el trabajo de muchas personas: “Está gritando para un lado y esto nos puede jugar en contra. Somos un club humilde, estamos construyendo unos baños ahora y que nos ponga en ese lugar es feo, pero no estoy enojado. Total, si dice que le paga, vamos Caruso nomás”.

Chandias destacó además los avances y la ilusión en el club: “Confío en el equipo que tenemos, hay un grupo humano hermoso y queremos mejorar todo. Después de 86 años vamos a tener una cancha alternativa, hemos comprado un colectivo y tenemos mucha ilusión. Que una persona diga esto te enoja un poquito, alguien está haciendo esto de mala fe, pero no nos va a parar, seguimos trabajando”.