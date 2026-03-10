Juega en Boca, tiene un tatuaje de San Lorenzo y será titular: el clásico especial de una figura xeneize

Un importante futbolista de Boca jugará un partido aparte ante San Lorenzo en la Bombonera. El detalle que lo une con el club donde supo ser capitán y figura.

En el plantel actual de Boca, hay varios futbolistas que tienen un pasado marcado con la camiseta de San Lorenzo. Pero uno de ellos todavía mantiene un vínculo muy especial con el Ciclón: lo tiene tatuado en su piel, y ese detalle cobra relevancia en la previa del clásico de la fecha 10 del Torneo Apertura.

Y no se trata de Malcom Braida o Agustín Martegani, dos futbolistas que llegaron con mucha expectativa al Xeneize y que hoy corren de atrás en la consideración, tampoco de Ángel Romero, sino más bien de un nombre mucho más rutilante: Adam Bareiro, que buscará volver al gol este miércoles cuando enfrente a su exequipo en la Bombonera.

Adam Bareiro Boca 16x9 @BocaJrsOficial En Boedo, el delantero paraguayo tuvo dos etapas entre 2019 y 2024: supo ser capitán, referente y forjó una relación muy fuerte con los hinchas. Y los números, claro, hablan por sí solos: marcó 40 goles en 120 partidos, antes de su partida a River a mediados de 2024.

El detalle especial que une a Bareiro con San Lorenzo No obstante, meses antes de irse Bareiro tuvo un gesto que enamoró a San Lorenzo: se tatuó en la pierna izquierda el número 11, su dorsal representativo, con el escudo del club adentro y un cuervo apoyado arriba de él. "El cuervo fan", escribió su pareja en aquel momento, cuando compartió la imagen a sus redes sociales.

"Si era por la gente, me quedaba para siempre. Si soy el jugador que soy es gracias a San Lorenzo", dijo el atacante de 29 años después de activar la cláusula de rescisión en conflicto por una vieja deuda y recalar en Millonario, donde duró apenas un semestre y pasó sin pena ni gloria (no marcó goles).