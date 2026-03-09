Sufre Úbeda: Boca suma un nuevo lesionado que será baja por algunas semanas

A dos días del clásico contra San Lorenzo en la Bombonera, Boca informó que un importante jugador en los planteos de Claudio Úbeda se desgarró.

Boca Juniors busca repetir lo hecho la semana pasada ante Lanús y confirmar la levantada cuando enfrente este miércoles a San Lorenzo en la Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura. Pero los días previos al clásico no están exentos de generarle nuevos dolores de cabeza a Claudio Úbeda.

Es que el Xeneize no logra pasar siquiera un tramo mínimo del campeonato sin sumar nuevos lesionados. Este es un problema que viene aquejando y condicionando al equipo incluso desde antes de la pretemporada y que en las últimas horas se cobró una nueva víctima: Tomás Belmonte.

Tomás Belmonte sufrió un desgarro y será baja en Boca Tomás Toto Belmonte Belmonte no podrá volver a jugar hasta abril. @totobelmonte El club publicó este lunes el parte médico oficial e indicó que el volante de 27 años sufrió "una lesión muscular grado II de aductor izquierdo". Esto quiere decir que padeció un desgarro parcial en la zona indicada, lo que suele requerir habitualmente entre unas 3 y 4 semanas de recuperación.

Esto implica que estará de baja hasta principios de abril, por lo que se perdería por lo menos hasta la fecha 12 o 13 del Apertura, aunque posiblemente ya estaría disponible nuevamente para el arranque de la Copa Libertadores. Será una ausencia importante para Úbeda, ya que si bien el Toto no es un titular fijo, tiene bastante protagonismo y ha disputado 6 de los 9 partidos que jugó el Xeneize en este 2026, 4 de ellos desde el arranque.