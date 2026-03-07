Se fue de Boca porque no era considerado por Miguel Ángel Russo y ahora podría jugar en el fútbol inglés

Un futbolista que pertenece a Boca y está cedido en un club del exterior, podría dejar el club y jugar en el fútbol de Inglaterra.

En Boca Juniors, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no solo trabaja para cerrar la llegada de Alan Lescano. Tras la salida de Lucas Blondel hacia Huracán, el club obtuvo un cupo que le permite moverse en el mercado, aunque también piensa a mediano plazo en liberar plazas de extranjeros dentro del plantel.

Actualmente, el Xeneize tiene como futbolistas nacidos fuera de Argentina a Carlos Palacios, Williams Alarcón, Ander Herrera, Edinson Cavani, Adam Bareiro y Ángel Romero. El caso de Miguel Merentiel es diferente: pese a ser uruguayo, liberó su cupo tras obtener la nacionalidad argentina.

Vale recordar que los clubes de la Liga Profesional de Fútbol están reglamentados por la Asociación del Fútbol Argentino, que permite un máximo de seis extranjeros en el plantel de Primera División, aunque solo cinco pueden figurar en la planilla de cada partido. En este contexto, cuando en junio regrese Marcelo Saracchi, el lateral que no era tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo aparece como el principal candidato a salir para liberar un cupo, con el fútbol inglés como posible destino.

Marcelo Saracchi podría irse a un club del fútbol inglés En las últimas horas, su representante Marcelo Tejera reveló que hubo sondeos desde Nacional y Peñarol. Sin embargo, este viernes también aseguró que existen otras alternativas: "Tiene posibilidades de ir a un equipo de Inglaterra que se contactó conmigo y también a un club de Brasil", lanzó en diálogo con Carve Deportiva. Además, señaló que en el Celtic de Escocia también mantiene el interés por retenerlo.