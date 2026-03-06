El extranjero que se "moría" por jugar en Boca y quedó desilusionado con Riquelme: "Me cansé de decirlo"

El mediocampista uruguayo volvió a hablar de su fanatismo por Boca, pero admitió que el sueño de jugar en la Bombonera perdió fuerza porque nunca lo llamaron.

El mediocampista se refirió a sus constantes declaraciones para expresar su deseo de jugar en Boca.

Durante años lo dijo sin vueltas: jugando en Arsenal, en Atlético de Madrid o en Galatasaray, juró que quería ponerse la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, después de repetirlo una y otra vez, el mediocampista uruguayo confesó que el silencio del club lo terminó desgastando.

El uruguayo Lucas Torreira volvió a referirse a su viejo deseo de jugar en Boca y sorprendió con un mensaje cargado de resignación. El mediocampista del Galatasaray, que muchas veces mostró públicamente su fanatismo por el club de la Ribera, aseguró que ya se cansó de repetir que le gustaría vestir esa camiseta.

Te puede interesar Tras la salida de Gallardo, una histórica integrante del CT de River no seguirá junto a Coudet

El mensaje de Lucas Torreira a Riquelme a principios de año Lucas Torreira le dejó un mensaje a Riquelme y se postuló como refuerzo de Boca @somosfix Luego de aquella declaración, en una entrevista reciente con el medio uruguayo El Espectador, el volante explicó que ese sueño sigue presente, pero que con el tiempo perdió fuerza porque nunca hubo un contacto concreto desde el club. “Todos saben el deseo que yo tengo de Boca, pero bueno, ya lo he dicho doscientas millones de veces”, contó.

Luego fue más allá y dejó una frase que dejó entrever su decepción: "Hasta que me cansé de decirlo, porque nunca nadie se comunicó conmigo ni para decir: ‘Mirá, está la posibilidad de esto’. Juego realmente donde me quieren”. De esta manera, el mediocampista dejó en claro que jamás recibió un llamado desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.