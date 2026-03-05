Tras la salida de Gallardo, una histórica integrante del cuerpo técnico de River no seguirá junto a Coudet

Con la llegada de Coudet a River, casi todos los acompañantes de Gallardo se alejaron del primer plano del club, incluido un miembro fundamental en estos años.

La llegada de Eduardo Coudet trae consigo un nuevo un nuevo paradigma para River Plate. Con la difícil tarea de levantar la imagen de un plantel que viene golpeado por los malos resultados y la renuncia de Marcelo Gallardo, y a la vez estar a la altura del legado del histórico DT, la estructura futbolística del club sufrirá muchos cambios.

Más allá de las cuestiones tácticas, los jugadores deberán adaptarse a un cuerpo técnico totalmente nuevo. Es que no solo cambiarán las principales caras, sino también otras que quizás no eran tan visibles como, por ejemplo, Matías Biscay, pero que igualmente cumplían un rol fundamental al lado del Muñeco, como es el caso de Sandra Rossi.

Te puede interesar Video: qué le dijo el Chacho Coudet al plantel en su primer entrenamiento como DT de River

Sandra Rossi no continuará trabajando con el primer equipo de River Sandra Rossi aseguró que "el espíritu de equipo" fue fundamental en la victoria de River sobre Boca en Madrid Sandra Rossi trabaja en River desde 2014, con la llegada de Marcelo Gallardo. @sandramrossi La histórica colaboradora, que arribó a Núñez en 2014 junto con Napoleón, estaba a cargo del departamento de Neurociencia (especialidad en la que está doctorada) y trabajaba codo a codo junto con el entrenador. Su rol era de vital importancia y tenía una relación muy cercana con los futbolistas, quienes incluso la apodaron "mamá Sandrita".

Con el Chacho a cargo del primer equipo, ella dejará de trabajar con el fútbol profesional, pero de todos modos no se alejará del club y continuará cumpliendo otras funciones con las categorías formativas. Algo similar sucederá con Alberto "Tato" Montes, histórico entrenador de arqueros que en un principio se pensaba que continuaría en el CT, pero también bajará a las inferiores.