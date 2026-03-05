Video: qué le dijo el Chacho Coudet al plantel en su primer entrenamiento como DT de River

El ciclo de Coudet en River empezó con una charla directa al plantel en el River Camp, donde el nuevo DT buscó marcar el rumbo desde el primer entrenamiento.

El Chacho Coudet tuvo su primera charla con el plantel de River y dejó un mensaje claro desde el arranque.

Después de un viaje con pocas horas de descanso y una jornada cargada de actividades, Chacho Coudet tuvo su primer contacto con el plantel de River en el predio de Ezeiza. Tras la presentación oficial en el estadio Monumental, el entrenador llegó al River Camp por la tarde para dirigir su primera práctica.

En el gimnasio del predio, acompañado por dirigentes del club y por Enzo Francescoli, el nuevo DT saludó uno por uno a sus futbolistas antes de reunirlos para darles sus primeras palabras en el cargo.

El primer mensaje de Coudet al plantel de River en su llegada al River Camp Día 1 del Chacho Coudet en River Día 1 del Chacho Coudet en River Prensa River Plate “Con muchas ganas, mucha ilusión. Estoy convencido de todos ustedes, por eso estoy acá. Esa es la formalidad y ahora nos vamos a la mitad de la cancha y charlamos nosotros”, expresó el Chacho, en un mensaje inicial que luego continuó en el campo de juego.

El entrenador dejó en claro que su idea será hacer un "reset" dentro del grupo tras la salida de Marcelo Gallardo, con el objetivo de recuperar confianza y nivel futbolístico en un plantel que llega golpeado por los últimos resultados.

Coudet en River Camp Eduardo Coudet y su primera práctica en el Camp. Prensa River Plate El primer entrenamiento también mostró una de las características que pretende instalar el nuevo cuerpo técnico: intensidad permanente, indicaciones constantes y un ritmo alto de trabajo desde el inicio de la práctica.