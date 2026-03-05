El anuncio de la UEFA sobre la Finalissima entre Argentina y España tras el rumor de que no se jugaría en Qatar

En medio de los conflictos en Medio Oriente, la UEFA habló por primera vez de manera oficial y fue contundente respecto al escenario de la Finalissima.

La incertidumbre que rodea a la Finalissima entre Selección argentina y España sigue dando que hablar. En medio de las versiones que indicaban un posible cambio de sede, la UEFA rompió el silencio y, lejos de aclarar el panorama, generó todavía más dudas.

El partido, que estaba previsto disputarse en el Estadio Lusail, quedó en el aire luego de la escalada de los conflictos en Medio Oriente. En medio de esta situación, el ente europeo decidió expedirse al respecto remarcando que, por ahora, no hay planes concretos para trasladar el partido a otra sede que no sea Qatar.

La voz más esperada: qué dijo la UEFA respecto a la Finalissima "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (…) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", expresaron los principales directivos de la UEFA, según lo revelado por la agencia EFE. Además, el organismo rector confirmó que está en constante comunicación con los organizadores qataríes para que "el partido sea un éxito" pese al complejo contexto que atraviesa la región.

Foto: UEFA La UEFA fue clara: por ahora no se analiza un cambio de sede para la Finalissima pese a la escalada en Medio Oriente. shutterstock Las versiones sobre un posible cambio de sede habían tomado fuerza en las últimas horas y hasta aparecieron varios estadios como opciones. En ese sentido, habían trascendido dos ciudades alternativas: Miami (Hard Rock Stadium y Londres (Wembley). Sin embargo, esa posibilidad quedó momentáneamente descartada.