La decisión de la UEFA y Conmebol con la Finalissima entre Argentina y España por el conflicto que afecta a Qatar

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló hacia Medio Oriente y la Finalissima quedó en suspenso. Los pasos a seguir por parte de las entidades.

Reunión cumbre entre Conmebol y UEFA por la escalada en Medio Oriente. ¿Qué pasará con la Finalissima?

La Finalissima quedó en suspenso. Lo que hasta hace horas estaba confirmado para el 27 de marzo en el Lusail Stadium ahora está bajo revisión por un contexto que excede lo deportivo: la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

El partido, que debía enfrentar a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, está en duda después de que la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunciara la suspensión inmediata de toda actividad deportiva hasta nuevo aviso. La decisión se tomó como medida preventiva ante la situación bélica que afecta a la región y el mensaje fue claro: el fútbol volverá cuando la seguridad esté garantizada.

El detonante fue el reciente lanzamiento de misiles por parte de Irán contra territorio qatarí. Si bien los proyectiles fueron interceptados y no se registraron víctimas civiles, el episodio provocó el cierre del espacio aéreo y generó un escenario complejo.

Frente a este panorama, la Conmebol y la UEFA mantendrán este jueves una reunión clave para definir los pasos a seguir. La idea original es sostener la fecha de marzo y, si las condiciones lo permiten, mantener la sede original. El problema es que el calendario no ofrece demasiadas alternativas y, por cuestiones lógicas, postergar el cruce para después del Mundial le quitaría peso simbólico.

No obstante, en caso de que Lusail quede descartado, hay dos opciones sobre la mesa: Miami y Londres pican en punta para albergar la Finalissima entre la Selección argentina y España. Ninguna fue confirmada, pero ambas asoman como planes viables si la situación en Qatar no mejora en el corto plazo.