La propuesta del DT de España ante la posibilidad de que se suspenda la Finalissima

Luis de la Fuente, DT de España, habló sobre el conflicto en Qatar que pone en duda el choque con Argentina y ante ello hizo un pedido.

En medio del estado de emergencia que atraviesan varios países de Medio Oriente, la Asociación Qatarí de Fútbol resolvió frenar toda la actividad de su torneo local y también los encuentros previstos en su territorio por la Liga de Campeones de la AFC, con efecto desde el 1° de marzo y hasta nuevo aviso.

En ese escenario, la Finalissima que deben jugar la Selección argentina —vigente campeona de la Copa América— y España —ganadora de la Eurocopa— quedó envuelta en la incertidumbre. El encuentro, programado para el viernes 27 a las 21 (hora local), podría no disputarse en el Estadio Lusail, la sede establecida por la UEFA, la Conmebol, la AFA y la Real Federación Española de Fútbol.

El DT de España propuso jugar la Finalissima en otra sede Sobre este panorama también se pronunció Luis de la Fuente, DT de la Selección de España, quien en diálogo con Televisión Española (TVE) fijó postura respecto a la incertidumbre que rodea la organización del encuentro: ”Sabemos que las conversaciones están en marcha y que las negociaciones están en curso. Lo primero y más importante, obviamente, es que como sociedad queremos que cese el conflicto", comenzó.

Luis de la fuente sobre la finalissima .



Aumentan las chances de que se juegue en Miami — Sofi Pisano (@Sofi_Pisano1) March 2, 2026 "No sabemos realmente cuánto tiempo se prolongará, pero una vez que todo esté en marcha entiendo que la solución, si el partido no se puede jugar allí, sería buscar otra sede, si es que es posible", añadió.