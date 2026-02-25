España: desclasifican documentos que revelan el paso a paso del intento de golpe de estado 1981

El gobierno de España desclasificó este miércoles documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 18981, conocido como 23F . La escena más recordada de aquel episodio fue la irrupción armada del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, episodio en el cual frenó la sesión al disparar un tiro al aire.

A 45 años de los hechos, el Gobierno informó que desde las 12.30 quedaron disponibles 153 “unidades documentales” con informes y transcripciones de conversaciones de los protagonistas.

El Intento De Golpe De Estado En España El 23F

Según precisó la portavoz Elma Saiz, se trata de toda la documentación localizada en los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.

Entre los documentos difundidos figura un manuscrito fechado en diciembre de 1980 en el que se detalla la planificación del golpe. El texto enumera apoyos, posibles obstáculos y menciona al entonces rey Juan Carlos I como un actor central dentro de la estrategia.

En el documento se advierte que uno de los posibles “fallos” sería “dejar al ‘Borbón’ libre y tratar con él como si fuera un caballero”, al considerar que continuaría con su intención de impulsar un Gobierno socialista. También se señala la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por los involucrados.

Juan Carlos I rey de España 23F

Los autores del escrito sostienen que, ante eventuales incumplimientos dentro del ámbito militar, sería “indispensable introducir dispositivos de seguridad” que aseguraran la ejecución de lo acordado, incluso mediante el uso de la fuerza por subordinados.

En cuanto a apoyos políticos, el texto menciona que “se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador”, sin aportar pruebas adicionales.

El rol de los partidos políticos y la “intervención de la Corona”

El plan contemplaba como primer paso forzar la renuncia del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y activar una “intervención de la Corona” a través de mecanismos constitucionales.

El documento sostiene que resultaban “imprescindibles” los apoyos de Partido Socialista Obrero Español y de la Unión de Centro Democrático para asegurar una mayoría parlamentaria en una eventual investidura. También se menciona la posibilidad de impulsar una reorganización del espacio político de derecha y un giro del PSOE hacia una posición socialdemócrata.

Documentos desclasificados por España del 23F

Entre los objetivos declarados figuran la “erradicación del comunismo” y la limitación de partidos regionales. El eventual Ejecutivo sería encabezado por un general “con respaldo de los militares”, acompañado por un gabinete integrado en un 50% por civiles independientes y el resto por representantes vinculados a fuerzas políticas.

La ejecución del golpe: la primavera de 1981

El texto indica que la operación “lleva gestándose cerca de un año” y afirma que “han mostrado conformidad determinados líderes del PSOE y UCD”, sin identificar nombres.

Asimismo, plantea que los partidos podrían adherir al plan en caso de agravarse la crisis económica o ante un “golpe militar puro”. En ese marco, los redactores consideran que la viabilidad de la operación era “muy alta” y estimaban su ejecución para la primavera de 1981.

La desclasificación de estos documentos aporta nuevos elementos para el análisis histórico del 23F y permite conocer con mayor detalle los planteamientos internos de quienes impulsaron la intentona golpista.