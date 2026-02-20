Ford se une al Gran Premio de España de Fórmula 1: movilidad eléctrica para el circuito de Madrid

Como nuevo socio estratégico de movilidad, Ford suministrará la flota eléctrica necesaria para la organización de la F1 en Madrid.

Ford España oficializó su rol como Local Event Supporter del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, un acuerdo estratégico que coincide con el regreso de la marca a la máxima categoría de la mano de Red Bull Ford Powertrains. En un acto celebrado en el trazado de MADRING, la compañía entregó una flota de vehículos 100% eléctricos destinada a cubrir las necesidades logísticas de IFEMA MADRID.

Esta alianza no solo refuerza el compromiso de la firma con la sostenibilidad y las cero emisiones, sino que también posiciona a sus modelos todoterreno como las herramientas clave para supervisar las obras de este nuevo circuito semiurbano de 5,4 km, que promete revolucionar el calendario con su espectacular curva peraltada "La Monumental".

Una flota eléctrica para el corazón de MADRING La entrega de vehículos, liderada por Jesús Alonso, presidente de Ford España y Portugal, marca el inicio de una colaboración operativa profunda. La flota, compuesta íntegramente por unidades eléctricas, servirá para la logística interna de IFEMA y la organización del evento:

Compromiso Cero Emisiones: La elección de modelos eléctricos subraya la transformación de Ford hacia la electrificación, alineándose con un Gran Premio que busca reducir su huella de carbono.

Logística Profesional: José Vicente de los Mozos, de IFEMA MADRID, destacó la experiencia de la marca en la gestión de flotas profesionales como un factor determinante para esta unión natural entre dos referentes del automovilismo.

Versatilidad en el Terreno: Durante la presentación, la prensa recorrió las zonas en construcción de Valdebebas y el recinto ferial a bordo de vehículos todoterreno de la marca, demostrando su robustez y tracción en condiciones de obra. El regreso de Ford a la Fórmula 1 El acuerdo para 2026 tiene un significado especial, ya que representa el inicio de un nuevo capítulo tras más de dos décadas de ausencia en la competición:

Historia de Éxito: Ford es el tercer fabricante de motores con más victorias en la F1, acumulando 176 triunfos entre 1967 y 2004, recordado por sus míticas asociaciones con Lotus y McLaren.

Nueva Alianza: El retorno oficial se produce junto a Red Bull Ford Powertrains , una colaboración técnica de largo plazo que busca liderar la nueva reglamentación de motores.

Presencia en el Circuito: Además de la logística, la marca tendrá zonas de activación y experiencias exclusivas para los aficionados durante los días del Gran Premio. Un trazado urbano diseñado para el espectáculo El FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026, que se disputará del 11 al 13 de septiembre, presenta características únicas en su diseño: