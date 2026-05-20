Ford anunció Ford Energy: fabricará sistemas de baterías a gran escala

Ford anunció de manera oficial la creación de Ford Energy , una filial de propiedad absoluta dedicada al desarrollo y suministro de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). El proyecto, que se mantuvo en desarrollo bajo absoluta reserva durante casi un año, apunta a abastecer la creciente demanda nacional de almacenamiento energético en Estados Unidos, con un enfoque inicial en empresas de servicios públicos, centros de datos y grandes complejos industriales o comerciales.

La compañía automotriz planea desplegar un volumen mínimo de 20 GWh anuales de capacidad de almacenamiento, estimando las primeras entregas de productos a clientes comerciales hacia finales de 2027.

Para lograr un escalonamiento industrial acelerado, la firma norteamericana reorganizará activos estratégicos ya existentes dentro de su estructura corporativa:

El producto insignia con el que la filial ingresará al mercado energético es el bloque Ford Energy DC , un sistema estandarizado y compacto de almacenamiento en baterías. Su ingeniería se basa en la utilización de celdas prismáticas de litio-ferrofosfato (LFP) de 512 Ah.

Cumplimiento normativo: La estrategia de ensamblaje local fue diseñada para alinearse con el marco regulatorio del almacenamiento de energía en red en Estados Unidos, cumpliendo con las pautas de contenido nacional, asistencia material y los requisitos para acceder al Crédito Fiscal a la Inversión.

Proceso integral: Las operaciones de la nueva filial abarcarán desde la producción completa de las celdas de batería (incluyendo las bobinas de electrodos) hasta el ensamblaje definitivo de los módulos y contenedores, sumando la gestión comercial y el soporte técnico postventa.

Centro de producción: Se reutilizará la capacidad de fabricación de baterías disponible en la planta de Glendale, Kentucky.

El sistema integra un software de gestión de baterías y un mecanismo de refrigeración líquida para el control térmico. Se comercializará bajo dos configuraciones operativas:

FE-250: Configuración de almacenamiento optimizada para ciclos de dos horas.

FE-450: Configuración de almacenamiento optimizada para ciclos de cuatro horas.

Los parámetros de diseño de estos bloques priorizan un rendimiento predecible de la vida útil de los componentes, la facilidad para las tareas de mantenimiento y la estabilidad térmica. El desarrollo estructural del bloque de corriente continua fue proyectado para ofrecer una durabilidad garantizada de 20 años de servicio continuo.

La incursión de la corporación en este sector responde a una oportunidad crítica generada por la transición energética y el desarrollo tecnológico global. La convergencia entre la expansión acelerada de los centros de datos, la incorporación masiva de energías renovables intermitentes y las exigencias de resiliencia para las redes eléctricas creó una brecha de abastecimiento en Norteamérica.