Toyota anuncia una colaboración para el despliegue de camiones con pila de combustible de hidrógeno

Toyota anunció en Estados Unidos un acuerdo definitivo con Hyroad Energy, empresa pionera en soluciones de transporte impulsadas por hidrógeno , para desplegar 40 camiones comerciales Clase 8 con pila de combustible de hidrógeno en el sur de California.

El anuncio se realizó en la ACT Exp , el evento de tecnología de flotas más grande de Norteamérica, donde un camión de Hyroad se exhibe en el stand de Toyota .

En virtud del acuerdo, Hyroad proporcionará camiones , mantenimiento, datos y servicios de software para respaldar las operaciones logísticas de Toyota . Toyota suministrará hidrógeno a través de su propia infraestructura de repostaje, actualmente en desarrollo en Ontario, California. Ambas compañías están integrando los elementos interconectados que requiere un ecosistema de transporte de hidrógeno funcional (vehículos, software y suministro de combustible) bajo un único marco comercial.

“Acelerar la economía del hidrógeno requiere colaboración, y Toyota se enorgullece de trabajar con Hyroad para impulsar el sector de vehículos pesados”, declaró Jason Zahorik, director general de Toyota Hydrogen Solutions . “Al reunir los elementos clave, demostramos cómo las celdas de combustible generan valor tangible en toda la cadena de suministro, al tiempo que impulsamos un pilar fundamental de la economía del hidrógeno. Compartimos la visión de una movilidad más limpia, potente e independiente energéticamente gracias al hidrógeno”.

Para Toyota , esto forma parte de un compromiso mucho mayor con el hidrógeno, respaldado por más de 30 años de experiencia en el desarrollo de pilas de combustible. La compañía está invirtiendo significativamente en la cadena de valor del hidrógeno, incluyendo el desarrollo de pilas de combustible y la infraestructura de repostaje, y considera que el transporte comercial por carretera es un campo de pruebas fundamental para este ecosistema a gran escala. Por ejemplo, para mantener un ritmo ágil de oferta y demanda, un camión de clase 8 con pila de combustible puede transportar hasta 70 kg de hidrógeno, aproximadamente la misma cantidad que 12 sedanes Toyota Mirai.

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Al igual que un camión diésel, un vehículo de pila de combustible de Clase 8 tarda entre 15 y 20 minutos en llenarse y tiene una autonomía aproximada de hasta 800 kilómetros entre repostajes. Sin embargo, a diferencia de un camión diésel, la única emisión local de un camión propulsado por hidrógeno es vapor de agua.

El modelo de servicio integral de Hyroad abarca el camión, el mantenimiento y el software de gestión de flotas bajo una estructura comercial integrada, eliminando la complejidad operativa que históricamente ha frenado la adopción de vehículos comerciales de combustible alternativo. Como operador independiente de fabricantes de equipos originales (OEM), en lugar de fabricante, el papel de Hyroad es integrar los componentes (vehículos de diversas fuentes, suministro de hidrógeno, mantenimiento de camiones y software) en una solución que las flotas puedan utilizar de verdad.

En agosto de 2025, Hyroad adquirió 117 camiones de pila de combustible de hidrógeno, repuestos, plataformas de software y activos de propiedad intelectual en la subasta de quiebra de Nikola Corporation. Posteriormente, Hyroad anunció la ampliación de su oferta de servicios para incluir servicios integrales de mantenimiento y soporte para los propietarios de camiones Nikola, soluciones de software para la gestión de flotas, servicios de reparación y suministro de repuestos.

“Toyota ha hecho exactamente lo que hacen los grandes aliados: ha aportado una auténtica experiencia en hidrógeno y ha tomado decisiones estratégicas y bien pensadas”, afirmó Dmitry Serov, fundador y director ejecutivo de Hyroad Energy. “No están esperando a que otros construyan este ecosistema. Están invirtiendo directamente en él, y eso es lo que lo hace significativo. Cuando el suministro de combustible, los vehículos, el software y el compromiso operativo se combinan, el transporte de hidrógeno por carretera funciona”.

La colaboración de Hyroad con Toyota es uno de los elementos destacados de la presencia de Toyota Hydrogen Solutions en la ACT Expo , que se celebra del 4 al 7 de mayo en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Ambas compañías estarán presentes en el stand n° 2767.