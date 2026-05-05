Mitsubishi confirma precio y especificaciones de un nuevo SUV para 2026

Mitsubishi confirma los precios y las especificaciones de la gama Outlander ICE del año modelo 2026 para el mercado australiano.

La actualización del SUV de este año sigue a la exitosa renovación de toda la gama Outlander en 2025, que introdujo una puesta a punto de la suspensión australiana de primera clase y sofisticados cambios de estilo interior y exterior.

“El Outlander ha sido durante mucho tiempo un elemento básico en nuestras carreteras y representa la fiabilidad y la capacidad a las que recurren los australianos para su próxima aventura”, dijo Bruce Hampel, gerente general de estrategia de producto de MMAL.

Mitsubishi Motors Australia confirma los precios y las especificaciones del Outlander 2026

Mitsubishi Motors Australia confirma los precios y las especificaciones del Outlander 2026

“Nuestra gama de modelos del año 2026 seguirá incorporando la puesta a punto de la suspensión y el manejo de MMAL, diseñada específicamente para las carreteras australianas, entre otras especificaciones refinadas introducidas en la actualización del modelo del año pasado.

“Este año, nos enorgullece especialmente presentar el sofisticado Outlander Black Edition 2WD a nuestra gama de modelos, ofreciendo a nuestros clientes una versión elegante y atrevida de la variante LS convencional.

“Estas actualizaciones, respaldadas por la extensa red de distribuidores de MMAL y el programa de garantía Diamond Advantage 10/10/10, forman parte de nuestro firme compromiso con el soporte posventa".

Características del Mitsubishi Outlander 2026

El Outlander Black Edition 2WD también regresa a la gama de modelos estándar tras el continuo éxito de ventas en 2024.

Basado en la popular variante LS, el Outlander Black Edition cuenta con una parrilla, paragolpes delanteros y traseros y retrovisores exteriores con acabado en negro que complementan las llantas de aleación negras de 20 pulgadas, junto con acabados en negro brillante en los pilares B y C.

El estilo característico de la edición Black Edition se extiende por todo el interior, con un revestimiento del techo en color negro y tapicería de asientos en cuero sintético negro/Granlux.

Las opciones de exterior para la edición Black Edition incluyen Gris Grafito, Negro Diamante, Rojo Diamante y Blanco Diamante.