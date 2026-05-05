BMW M 1000 RR: la superdeportiva extrema de BMW Motorrad llega a la Argentina

Con alerones de carbono y un paquete de telemetría profesional, la BMW M 1000 RR M Competition llega a los concesionarios locales para dominar los circuitos.

La nueva BMW M 1000 RR se presenta como el modelo más radical en el portfolio de la marca, resultado de un exhaustivo desarrollo en túnel de viento y pistas de competición. Esta máquina hereda la tecnología que le permitió obtener los títulos de pilotos 2024 y 2025 en el Campeonato Mundial de Superbike (WorldSBK).

El modelo está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento deportivo, combinando una mecánica de alta precisión con una aerodinámica de vanguardia.

Motorización y prestaciones de alto vuelo El corazón de la M RR es un impulsor de cuatro cilindros y 999 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, diseñado específicamente para la exigencia de las carreras:

Potencia máxima: 218 CV a 14.500 rpm.

Torque: 113 Nm.

Velocidad máxima: Supera los 314 km/h.

Aceleración: De 0 a 100 km/h en apenas 3,1 segundos. BMW M 1000 RR BMW M 1000 RR BMW Innovación aerodinámica y chasis Para optimizar los tiempos de vuelta y garantizar estabilidad a altas velocidades, la versión actual incorpora los alerones M 3.0. Estas piezas, construidas en fibra de carbono, generan una carga aerodinámica superior en el tren delantero. Además, cuenta con la última evolución del Flex Frame, el característico chasis de aluminio de la marca que mejora la rigidez y el comportamiento dinámico.

Equipamiento de competición y tecnología La BMW M 1000 RR destaca por una dotación técnica orientada al uso en circuito, incluyendo sistemas de asistencia electrónica avanzados: