BMW M 1000 RR: la superdeportiva extrema de BMW Motorrad llega a la Argentina
Con alerones de carbono y un paquete de telemetría profesional, la BMW M 1000 RR M Competition llega a los concesionarios locales para dominar los circuitos.
La nueva BMW M 1000 RR se presenta como el modelo más radical en el portfolio de la marca, resultado de un exhaustivo desarrollo en túnel de viento y pistas de competición. Esta máquina hereda la tecnología que le permitió obtener los títulos de pilotos 2024 y 2025 en el Campeonato Mundial de Superbike (WorldSBK).
El modelo está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento deportivo, combinando una mecánica de alta precisión con una aerodinámica de vanguardia.
Motorización y prestaciones de alto vuelo
El corazón de la M RR es un impulsor de cuatro cilindros y 999 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, diseñado específicamente para la exigencia de las carreras:
Potencia máxima: 218 CV a 14.500 rpm.
Torque: 113 Nm.
Velocidad máxima: Supera los 314 km/h.
Aceleración: De 0 a 100 km/h en apenas 3,1 segundos.
Innovación aerodinámica y chasis
Para optimizar los tiempos de vuelta y garantizar estabilidad a altas velocidades, la versión actual incorpora los alerones M 3.0. Estas piezas, construidas en fibra de carbono, generan una carga aerodinámica superior en el tren delantero. Además, cuenta con la última evolución del Flex Frame, el característico chasis de aluminio de la marca que mejora la rigidez y el comportamiento dinámico.
Equipamiento de competición y tecnología
La BMW M 1000 RR destaca por una dotación técnica orientada al uso en circuito, incluyendo sistemas de asistencia electrónica avanzados:
Componentes de carbono: Llantas M Carbon y guardabarros delantero con conductos de freno integrados para mejorar la refrigeración.
Electrónica de precisión: Control de Tracción Dinámico (DTC) con función de caballito y sensor de dirección para derrapes controlados.
Asistencia en frenado: BMW Race ABS Pro con Brake Slide Assist, que permite deslizamientos constantes al frenar antes de entrar en la curva.
Gestión de pista: Launch Control, limitador para Pit Lane y el sistema de telemetría GPS Laptrigger M para la adquisición de datos.
Paquete M Competition y precio en Argentina
Como elemento de serie para el mercado local, la moto incluye el paquete M Competition, que reduce el peso y suma exclusividad mediante accesorios en fibra de carbono (cubierta del tanque, guardabarros trasero y cubrecadena), cadena M Endurance y un kit de levas y pedalines especiales.
La BMW M 1000 RR M Competition está disponible en color Blackstorm metallic con los gráficos clásicos de BMW M.
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Precio BMW M 1000 RR M Competition: USD 66.900.
Precio BMW S 1000 RR (referencia): USD 38.300.
Garantía: Tres años sin límite de kilometraje.