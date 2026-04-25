50 años de BMW RS: la historia de las motos que inventaron el Sport-Touring

BMW Motorrad conmemora los 50 años de sus modelos RS, una sigla que nació para la competición y terminó definiendo el concepto de turismo deportivo en 1976.

En el mundo del motociclismo, pocas siglas tienen tanta carga histórica como RS. Lo que comenzó en las pistas como Rennsport (deporte de competición), se transformó en 1976 con la llegada de la BMW R 100 RS en un concepto que definiría a la industria: Reise und Sport (Viaje y Deporte).

BMW RS: 50 años de historia en el motociclismo La BMW R 100 RS, presentada en 1976, no fue una moto más; fue la primera de gran serie en el mundo en equipar un carenado completo fijado al cuadro y desarrollado en el túnel de viento por Pininfarina. Este avance permitió velocidades de crucero impensadas para la época con una protección total contra el clima.

Un año después, una versión modificada de este modelo logró cinco récords mundiales en Nardó, Italia, superando los 220 km/h. Tras un breve cese de producción, la demanda global obligó a BMW a relanzar la serie con la Monolever en 1986, manteniéndola vigente hasta principios de los 90.

50 años de BMW RS 50 años de BMW RS BMW Innovación técnica: La llegada de las cuatro válvulas A partir de 1993, la serie RS dio un salto técnico cuantitativo. La R 1100 RS estrenó la refrigeración aire/aceite y el revolucionario sistema de suspensión delantera Telelever, que eliminaba el hundimiento de la horquilla al frenar. Con el paso de los años, la evolución llegó a la R 1250 RS en 2018, que incorporó la tecnología BMW ShiftCam de distribución variable para lograr un torque masivo.

Actualmente, la R 1300 RS representa la séptima generación y es la más potente de la historia con 145 CV, siendo la primera moto de producción con horquilla telescópica de tasa de muelle ajustable.