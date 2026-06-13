Prueba de manejo: nuevo Peugeot 408

La tercera generación del Peugeot 408 representa una evolución importante respecto a las anteriores. A diferencia del primer 408 producido en la planta de Palomar y del sedán que se fabricó exclusivamente para el mercado chino, esta versión adopta una carrocería fastback de estilo coupé, un formato todavía poco habitual en nuestro país en el segmento de autos medianos.

Con casi 4,7 metros de largo, el 408 se posiciona como uno de los más grandes de su categoría. Es más corto y sensiblemente más bajo que el nuevo 3008, pero conserva rasgos de los SUV como un buen despeje al suelo y pasarruedas protegidos con plásticos, lo que le otorga una presencia robusta y versátil.

El 408 destaca por su diseño llamativo y moderno. La parrilla que se integra con la carrocería, las grandes llantas de hasta 20 pulgadas y la caída pronunciada del techo hacia la parte trasera le confieren un aspecto deportivo y elegante. Es un auto que genera reacciones y se diferencia claramente en el camino.

En el habitáculo mantiene el estilo reciente de Peugeot , con volante de pequeño diámetro y tablero elevado. Incluye dos pantallas táctiles: la principal para el sistema multimedia y una secundaria (i-Toggle) que permite personalizar accesos rápidos a las funciones más usadas.

La posición de manejo es más parecida a la de una berlina tradicional que a la de un SUV, con la posibilidad de bajar bastante el asiento. En las plazas traseras ofrece buen espacio para las piernas, aunque la caída del techo reduce la altura disponible y complica un poco el acceso. El baúl supera los 500 litros y cuenta con portón eléctrico.

Entre los equipamientos más destacados se encuentran: butaca del conductor eléctrica con masajes, techo panorámico corredizo, cargador inalámbrico de celular y climatizador bizona.

Peugeot 408 Peugeot 408

Motor y comportamiento

Lleva el conocido motor 1.6 THP turbo de 215 CV, asociado a una caja automática de 8 velocidades con levas en el volante. Es una mecánica con buena reputación por su entrega de potencia en un amplio rango de revoluciones y respuesta rápida.

En ruta muestra un comportamiento típicamente Peugeot: buen apoyo en ambos ejes, dirección precisa y un andar ágil y divertido, que lo diferencia de la mayoría de los SUV del segmento. Las llantas de 20” le dan presencia, aunque en caminos irregulares pueden transmitir más las imperfecciones (en otros mercados hay opciones de 17” y 19”).

Peugeot 408: posicionamiento en el mercado

El Peugeot 408 GT se ofrece en Argentina por $64.950. Su precio se ubica en el rango de rivales como el Volkswagen Vento GLi, pero se destaca por su exclusividad, diseño diferenciador y por completar una gama muy parecida a la europea que ofrece Peugeot en nuestro país.

En resumen, el 408 es un fastback premium del segmento C-D que combina estilo, equipamiento y dinamismo, proponiendo una alternativa atractiva y poco vista frente a la dominancia de los SUV.