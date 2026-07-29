Peugeot promueve el cine al aire libre y exhibe el nuevo SUV 2008 Mild Hybrid

Peugeot amplía su presencia en el sector cinematográfico, uno de sus pilares de comunicación global para 2026, y anuncia una alianza con Cine Vista, un evento centrado en ofrecer experiencias cinematográficas exclusivas en proyecciones en Río de Janeiro y Brasilia.

Esta iniciativa también permitirá a clientes y potenciales consumidores conocer de cerca el Peugeot 2008 GT Hybrid, disponible en los centros comerciales que albergan la activación.

Cine Vista regresa a RIOSUL en su segunda edición y reafirma su posición entre los programas más esperados de la temporada. Patrocinado por Peugeot , el evento vuelve a la planta G5 del centro comercial Rio de Janeiro tras el éxito de su debut, con una nueva selección de películas.

“Nuestra alianza con Cine Vista acerca a Peugeot a los consumidores durante sus momentos de ocio y entretenimiento, reforzando nuestra presencia en ubicaciones estratégicas. La experiencia del cine al aire libre, combinada con la exhibición del Peugeot 2008 GT Hybrid en centros comerciales, crea una oportunidad única para que nuevos públicos experimenten de primera mano el diseño, la tecnología y el placer de conducción que forman parte de la esencia de la marca”, afirma Fabiana Figueiredo, Directora de la marca Peugeot en Sudamérica.

En Río de Janeiro, las proyecciones tendrán lugar del 30 de julio al 2 de agosto en Shopping Rio Sul, con programación para distintos públicos. Entre los títulos seleccionados se encuentran "Cumbres Borrascosas", "Hamnet: La vida antes de Hamlet", "Zootopia 2" y "Una batalla tras otra". Las entradas costarán entre R$ 180 y R$ 280 y se podrán adquirir a través de la plataforma Sympla, con la posibilidad de pago en hasta 12 cuotas. Los clientes del programa de fidelización Iguatemi One contarán con descuentos especiales.

En Brasilia, el evento se llevará a cabo del 20 al 23 de agosto en Iguatemi Brasilia. El programa de películas se anunciará próximamente.

Para complementar el vehículo y acercarlo a la vida cotidiana del público, Peugeot llevará el 2008 GT Hybrid a centros comerciales. Los asistentes podrán ver el modelo de cerca, conectando la atmósfera de emoción y la atención al detalle propias del cine con los atributos que forman parte de la esencia de la marca.

Características del Peugeot 2008 Mild Hybrid

Con un diseño impactante y tecnologías centradas en la conectividad funcional y la experiencia de conducción, el Peugeot 2008 GT Hybrid combina el motor 1.0 Turbo 200 flex con un motor eléctrico de 12 V, lo que proporciona una respuesta más ágil, así como una reducción del consumo de combustible en la conducción urbana de hasta un 10 % y una reducción de las emisiones de CO de hasta un 8 %.

El SUV también cuenta con iluminación LED distintiva con efecto 3D, llantas de 17 pulgadas con acabado diamantado y detalles de alta calidad. En el interior, el Peugeot i-Cockpit, diseñado para mejorar la experiencia de conducción, refuerza el carácter deportivo de Peugeot, integrando un cuadro de instrumentos híbrido 3D de 10 pulgadas, un sistema multimedia Peugeot i-Connect Advanced de 10,3 pulgadas y los servicios conectados MyPeugeot, que permiten acceder a la información del vehículo directamente desde el teléfono móvil, como programar servicios y recibir alertas.

Durante las proyecciones, el público tendrá acceso a una infraestructura completa para garantizar la comodidad de todos, que incluye mantas y calefacción, así como un menú exclusivo creado por reconocidos restaurantes de cada ciudad. La experiencia también conserva uno de los rituales cinematográficos más tradicionales, con un puesto de venta de Cinemark y una selección especial de aperitivos.

La alianza con Cine Vista da continuidad a la estrategia de Peugeot de conectar con el universo audiovisual en Brasil, que comenzó durante la cobertura de los Premios Óscar 2026, en colaboración con Omelete y Gio Pagano, del perfil @umageekmedisse, quienes presentaron contenido sobre las películas nominadas al premio a bordo del Peugeot 2008 GT Hybrid.

A principios de julio, la marca lanzó la campaña "Alfombra Roja", inspirada en las grandes superproducciones cinematográficas y adaptada al mercado nacional, que presentaba los modelos Peugeot 208 y 2008 GT Hybrid en cines de todo el país.