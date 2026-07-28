Volkswagen abrirá los pedidos para el ID.Polo: ¿cuánto cuesta?

Volkswagen inicia una nueva y emocionante etapa con la presentación del nuevo ID. Polo , que estará disponible para pedidos en el Reino Unido a partir del jueves 30 de julio.

El ID. Polo es un utilitario compacto y el primer coche concebido, desarrollado y lanzado al mercado bajo la dirección conjunta del CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer, y el jefe de diseño de la marca, Andreas Mindt.

Dos modelos de lanzamiento de edición limitada estarán disponibles para pedidos en el Reino Unido el 30 de julio: el ID. Polo Life Launch Edition y el ID. Polo Style Launch Edition. Los precios de venta recomendados, con impuestos incluidos, parten de 25.555 £, lo que brinda a los primeros compradores la oportunidad de adquirir unidades con equipamiento mejorado a precios excepcionales.

Los ID. Polo de producción en serie saldrán a la venta el 10 de septiembre, manteniendo la tecnología de vanguardia y las características líderes en su clase, con precios a partir de 23.945 libras esterlinas (precio de venta recomendado con IVA incluido).

Todas las variantes de 52 kWh y 211 HP pueden optar a la subvención gubernamental de 1.500 libras esterlinas para vehículos eléctricos.

Características del Volkswagen ID.Polo

A partir del 30 de julio de 2026, los clientes podrán realizar pedidos de fábrica para el ID. Polo Life Launch Edition y el Style Launch Edition con una única batería y potencia (52 kWh y 211 CV). El Life Launch Edition con batería de 37 kWh y 135 CV estará disponible únicamente en stock.

Estos vehículos incorporan características mejoradas, como climatizador bizona, asientos delanteros calefactables y volante multifunción calefactable, disponibles en los modelos Life. La edición Style Launch Edition también incluye techo panorámico de cristal, asientos delanteros con función de masaje, cámara de visión periférica, asistente de viaje, asistente de aparcamiento Pro y cristales traseros tintados.

Las versiones de producción en serie saldrán a la venta en septiembre, sin las especificaciones mejoradas, pero con atractivas características de serie y a precios ligeramente inferiores. Entre las características destacadas del ID. Polo Life se incluyen sensores de aparcamiento, selector de modo de conducción, cámara de visión trasera, pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas, carga inalámbrica para móviles con AppConnect y un maletero con piso regulable en altura.

El equipamiento de serie del ID. Polo Style incluirá faros matriciales LED IQ.LIGHT, logotipos iluminados y barra de luces delantera, iluminación ambiental interior con ID.Light, llantas de aleación de 18 pulgadas, asientos deportivos confort en la parte delantera y pedales de acelerador y freno con funciones de "reproducción" y "pausa".

Según la configuración, el ID. Polo ofrece una autonomía combinada WLTP de hasta 451 km, con carga rápida de corriente continua (CC) de 90 o 105 kW disponible de serie, lo que permite recargar la batería del 10 al 80 % en tan solo 24 minutos. Esta versatilidad integral garantiza que el ID. Polo sea igualmente adecuado para la conducción urbana diaria como para viajes largos.