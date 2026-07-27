Así es el Lexus LFA Concept 2026

Lexus presenta nuevas imágenes de la aparición del superauto eléctrico LFA Concept en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026.

Lexus presenta nuevas imágenes de la aparición del deportivo eléctrico LFA Concept en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026. Con sorprendentes tomas de estudio en alta resolución y nuevas imágenes del coche en el recorrido de subida del festival.

Su aparición en Goodwood Festival of Speed, se produjo 17 años después de que el Lexus LFA V10 original se presentase por primera vez en forma de prototipo en este mundialmente famoso certamen automovilístico celebrado en el sur de Inglaterra.

Así es el Lexus LFA Concept Lexus LFA Concept en Goodwood Festival of Speed Con una carrocería aún cubierta de camuflaje, formó un trío de estrellas de alto rendimiento junto a los prototipos GR GT y GR GT3 de GAZOO Racing, con los que comparte varias tecnologías.

Juntos, ofrecieron un enfoque de la estrategia multitecnología de la marca, respecto al desarrollo de motores, en un espectro que va desde los sistemas híbridos para carretera o bien ajustados para circuito, a las tecnologías eléctricas de altísimo rendimiento.