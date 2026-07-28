Toyota C-HR: cómo sumar espacio de carga para las vacaciones

El Toyota C-HR busca resolver las necesidades de espacio en viajes prolongados a través de su línea de Accesorios de Transporte Originales . Esta propuesta permite incrementar la capacidad de carga del crossover compacto sin alterar las líneas de su diseño exterior ni comprometer la habitabilidad del interior.

La oferta incluye barras transversales de techo preparadas para la instalación de cofres portaequipaje o portabicicletas. Asimismo, se ofrecen bolas de remolque en configuraciones fijas o desmontables, separadores de red para el baúl pensados para mascotas u objetos voluminosos y organizadores específicos como el camping trolley para traslados a zonas de playa.

Ante la exposición al salitre, el agua salada y la arena durante el verano, el catálogo incorpora alfombrillas de material de goma de alta resistencia, protectores rígidos para la superficie del baúl, faldillas guardabarros y deflectores de viento para las ventanillas.

En el apartado de seguridad, el modelo ofrece la integración del dispositivo LoJack , un sistema de localización por radiofrecuencia alimentado por una batería de litio independiente. Ante un evento de robo, el equipo emite una señal rastreable coordinada con las fuerzas de seguridad locales para facilitar la recuperación de la unidad.

La gama del Toyota C-HR se compone de tres alternativas de propulsión electrificada: Hybrid 140 , Hybrid 200 AWD-i (con tracción integral electrónica) y Plug-in Hybrid 220 (híbrido enchufable).

Autonomía y gestión Geo-fencing: La variante Plug-in Hybrid homologa una autonomía en modo puramente eléctrico de hasta 66 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Además, cuenta con la tecnología de geolocalización Geo-fencing, la cual analiza el trayecto programado para alternar de forma automática entre el motor térmico y la batería, optimizando el uso de la energía eléctrica en zonas urbanas o de bajas emisiones.

Toyota C-HR Toyota

Las opciones de adquisición para el mercado español inician en los 31.500 euros para la versión Toyota C-HR Hybrid Advance.

Por su parte, la variante con tecnología híbrida enchufable Toyota C-HR Plug-in Hybrid Advance parte desde los 34.500 euros.