Todo sobre la nueva Toyota Sequoia: SUV familiar con paquete off-road y pantalla de 14 pulgadas

Toyota actualizó su utilitario deportivo de gran tamaño con una presencia más elegante, mayor capacidad fuera de pista y el paquete de asistentes de seguridad de última generación.

Toyota presentó la renovación de la Sequoia, su SUV de tamaño completo diseñado para el mercado norteamericano. Desarrollado de forma conjunta por los equipos de ingeniería y el Centro de Investigación de Diseño CALTY, este modelo refresca su imagen exterior, suma tecnología de conectividad e incorpora una variante con equipamiento orientada a la conducción off-road.

La producción del modelo actualizado está programada para comenzar durante el período de otoño, oportunidad en la que se dará a conocer la totalidad de los valores comerciales y las fichas técnicas para los diferentes mercados.

Toyota Sequoia Toyota Estética frontal refinada y funcional La actualización estética se concentra en enfatizar las líneas horizontales de la carrocería, logrando una postura visual de mayor estabilidad y solidez sobre el camino:

Parrilla y paragolpes: Rediseño integral de la sección delantera que combina terminaciones cromadas con tomas de aire más amplias y un protector central inferior de mayor presencia.

Iluminación: Los faros antiniebla con formato rectangular se integran de manera directa en la estructura del paragolpes para optimizar el haz de luz en maniobras nocturnas.

Versatilidad de uso: La arquitectura visual busca equilibrar un aspecto de categoría superior para el uso urbano familiar con la robustez requerida para viajes de larga distancia y actividades al aire libre. Nuevo paquete Trailhunter: preparación para la aventura Para los usuarios que buscan explorar superficies complejas, la marca añade el paquete opcional Trailhunter, desarrollado sobre el nivel de equipamiento SR5:

Equipamiento off-road de fábrica: Incorpora amortiguadores específicos Old Man Emu, neumáticos de perfil mixto Michelin LTX Trail en medida 265/70R18, ganchos de rescate frontales y placas metálicas para la protección de los componentes mecánicos de la zona inferior del chasis.