Todo sobre la nueva Toyota Sequoia: SUV familiar con paquete off-road y pantalla de 14 pulgadas
Toyota actualizó su utilitario deportivo de gran tamaño con una presencia más elegante, mayor capacidad fuera de pista y el paquete de asistentes de seguridad de última generación.
Toyota presentó la renovación de la Sequoia, su SUV de tamaño completo diseñado para el mercado norteamericano. Desarrollado de forma conjunta por los equipos de ingeniería y el Centro de Investigación de Diseño CALTY, este modelo refresca su imagen exterior, suma tecnología de conectividad e incorpora una variante con equipamiento orientada a la conducción off-road.
La producción del modelo actualizado está programada para comenzar durante el período de otoño, oportunidad en la que se dará a conocer la totalidad de los valores comerciales y las fichas técnicas para los diferentes mercados.
Estética frontal refinada y funcional
La actualización estética se concentra en enfatizar las líneas horizontales de la carrocería, logrando una postura visual de mayor estabilidad y solidez sobre el camino:
Parrilla y paragolpes: Rediseño integral de la sección delantera que combina terminaciones cromadas con tomas de aire más amplias y un protector central inferior de mayor presencia.
Iluminación: Los faros antiniebla con formato rectangular se integran de manera directa en la estructura del paragolpes para optimizar el haz de luz en maniobras nocturnas.
Versatilidad de uso: La arquitectura visual busca equilibrar un aspecto de categoría superior para el uso urbano familiar con la robustez requerida para viajes de larga distancia y actividades al aire libre.
Nuevo paquete Trailhunter: preparación para la aventura
Para los usuarios que buscan explorar superficies complejas, la marca añade el paquete opcional Trailhunter, desarrollado sobre el nivel de equipamiento SR5:
Equipamiento off-road de fábrica: Incorpora amortiguadores específicos Old Man Emu, neumáticos de perfil mixto Michelin LTX Trail en medida 265/70R18, ganchos de rescate frontales y placas metálicas para la protección de los componentes mecánicos de la zona inferior del chasis.
El conjunto dinámico de esta variante suma herramientas electrónicas como el Selector Multiterreno, el Control de Descenso en Pendientes y un diferencial trasero con bloqueo mecánico, acompañados exteriormente por llantas forjadas en tono bronce y logotipos identificatorios de la versión.
Conectividad 5G, pantalla de 14 pulgadas y tecnología a bordo
En el habitáculo, la Toyota Sequoia adopta de serie la nueva interfaz multimedia con pantalla táctil de 14 pulgadas, impulsada por un módem de conexión a la red 5G de la compañía AT&T. El sistema ofrece una navegación por menús personalizables, respuesta más ágil ante comandos de voz e integración con la suite de seguridad Toyota Safety Sense 4.0.
Innovación en seguridad y gestión digital
Entre los avances tecnológicos del modelo destacan dos elementos integrados al equipamiento de serie:
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Grabadora de conducción (Dashcam): Utiliza las cámaras perimetrales del vehículo para registrar automáticamente fragmentos en video de 20 segundos ante eventos de impacto o mediante activación manual del conductor.
Llave Digital mediante billetera virtual: Permite abrir, cerrar y poner en marcha el vehículo utilizando la aplicación de billetera nativa en teléfonos compatibles (Apple, Google o Samsung) a través de tecnología NFC, manteniendo el acceso operativo incluso cuando el dispositivo se queda sin energía de batería. Asimismo, habilita el envío de permisos digitales a un máximo de cinco usuarios adicionales.