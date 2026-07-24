Toyota Argentina seleccionó las soluciones de carga de ABB para acompañar a sus clientes en el crecimiento de la electromovilidad.

BB E-mobility, líder global en soluciones de carga para vehículos eléctricos, fue seleccionada por Toyota Argentina como partner tecnológico para suministrar infraestructura de carga residencial, en una iniciativa orientada a acompañar la expansión de la movilidad eléctrica y brindar una experiencia de carga segura y confiable a sus clientes.

La elección de ABB por parte de Toyota, líder del mercado automotor argentino y referente en electrificación, refleja el compromiso compartido de ambas compañías con el desarrollo de la electromovilidad y la construcción de un ecosistema de movilidad cada vez más eficiente y sostenible.

"La experiencia de carga es un aspecto central en la adopción de vehículos electrificados. La decisión de Toyota de seleccionar nuestra tecnología refleja la confianza en la calidad, la seguridad y la experiencia global de ABB E-mobility. Al mismo tiempo, reafirma nuestro compromiso de acompañar a los usuarios en la transición hacia nuevas formas de movilidad y de seguir impulsando el desarrollo de la infraestructura necesaria para consolidar el ecosistema de electromovilidad en Argentina", señaló Adrián Marras director de ABB Electrificación.

Toyota Argentina elige a ABB para la carga de sus vehículos electrificados Objetivos de Toyota Argentina A través de esta iniciativa, Toyota ofrecerá a los clientes de sus vehículos electrificados soluciones de carga residenciales, con el objetivo de brindar una experiencia de carga integral, segura y confiable desde el hogar, acompañando a los usuarios en cada etapa de la transición hacia la movilidad eléctrica.

“La relación de Toyota con sus clientes es a largo plazo. Por eso, cuando lanzamos nuestros primeros vehículos enchufables elegimos a un partner con trayectoria y respaldo. Las soluciones de ABB nos permite acompañar a nuestros clientes en la carga de los nuevos Toyota RAV4 PHEV (Híbrido Enchufable) y bZ4X, nuestro primer eléctrico 100%. Era fundamental para nosotros dar este paso con un partner que aporte respaldo tecnológico, seguridad y confiabilidad", afirmó Andrés Massuh, director Comercial de Toyota y Lexus Argentina.