Nuevo Nissan Sentra: por qué se ve más grande sin cambiar sus dimensiones

Nissan adopta una silueta tipo fastback y rasgos horizontales que incrementan su presencia sobre el camino sin alterar sus cotas.

La novena generación del Nissan Sentra desembarca en el mercado renovando la propuesta del histórico sedán de la marca. Pese a mantener unas dimensiones de carrocería prácticamente idénticas a las de la versión previa, el equipo de diseño liderado por Lihao Yu logró imprimir una postura visual de mayor porte, robustez y aplomo sobre el asfalto.

Este efecto de mayor ancho y menor distancia al suelo se consiguió mediante la extensión horizontal de las líneas de la carrocería, proyectando una silueta tipo fastback de perfil más alargado y de categoría superior.

Nissan Sentra 2026 Nissan Trazo horizontal, concepto shun y detalles de terminación El desarrollo del vehículo se guio por el principio de diseño japonés shun, busca transmitir una sensación de velocidad ágil, fluida y natural:

Frontal y parrilla V-Motion: Los faros LED de serie se conectan a través de la parrilla mediante molduras cromadas, formando un trazo horizontal continuo de esquina a esquina.

Perfil y techado: La línea superior del techo suma una moldura con acabado satinado en forma de arco. A su vez, los guardabarros ensanchados canalizan las líneas de carácter hacia la sección inferior para acentuar el centro de gravedad.

Ensamble de paneles: Siguiendo la premisa del modelo Murano, se ajustaron al mínimo las luces y tolerancias en las uniones entre puertas, capot y guardabarros para lograr superficies más limpias y continuas. Variantes SR y SL: personalización y estilos definidos La gama diferencia su propuesta estética según la versión elegida, ofreciendo combinaciones cromáticas y elementos exclusivos:

Gama deportiva SR: Suma paragolpes delantero y trasero específicos, parrilla V-Motion en acabado cromo oscuro, zócalos laterales, alerón posterior y llantas de aleación de 18 pulgadas. En el interior incorpora butacas deportivas con tapizado en tela y detalles de costuras en color rojo.