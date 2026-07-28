Nissan actualizó su icónico deportivo con tracción trasera y caja manual

Como novedad en Australia para 2026 , el Nissan Z incorpora su primer NISMO manual, un frontal Coupé rediseñado, un nuevo color estrella Verde Unryu, además de una serie de mejoras en el equipamiento y el chasis en toda la gama.

La principal novedad para 2026 es la llegada a Australia del modelo NISMO con transmisión manual de seis velocidades. Es la primera vez que el Z más deportivo de Nissan se ofrece con transmisión manual en Australia. Se une al NISMO automático ya existente, ampliando así la gama Z a cuatro versiones: Coupé manual, Coupé automático, NISMO automático y el nuevo NISMO manual.

El NISMO manual utiliza una caja de cambios de seis velocidades de carrera corta con un modo de conducción ajustado exclusivamente. En su versión NISMO, el Z entrega 414 HP y 520 Nm, un aumento de 15 HP y 45 Nm con respecto al Z coupé estándar.

Para 2026 , los modelos Nissan Z NISMO también incorporan nuevos discos de freno delanteros de dos piezas derivados del GT-R, junto con un nuevo color para las pinzas de freno. Estos nuevos componentes reducen la masa no suspendida en aproximadamente 9 kg.

El Z Coupé 2026 luce un parachoques y una parrilla rediseñados, así como un nuevo diseño de llantas de aleación de 19 pulgadas. Además, tanto las versiones manuales como las automáticas incorporan amortiguadores monotubo NISMO mejorados para una mayor maniobrabilidad y comodidad de marcha.

La paleta de colores del Coupé está liderada por un nuevo tono estrella, 'Unryu Green', al que se une el regreso de un bicolor Boulder Gray con techo negro.

Actualizaciones de cabina y equipamiento

En el interior, todos los modelos Z incorporan un nuevo cargador inalámbrico para smartphones y , opcionalmente, un nuevo interior en color beige sin coste adicional para el coupé. Otras mejoras incluyen un espejo retrovisor con atenuación automática sin marco, una nueva animación de inicio y un nuevo diseño de llave inteligente.

Disponibilidad

La gama Nissan Z 2026, incluyendo el nuevo NISMO con cambio manual, estará disponible para pedidos a partir de este mes, y se espera que las primeras unidades lleguen a los clientes en septiembre de 2026.

“El Z es un ícono de Nissan. Siempre se ha tratado de la conexión entre el conductor y el auto, por lo que traer una transmisión manual al NISMO y componentes derivados del GT-R refuerza nuestra promesa a nuestros entusiastas más fieles”, dijo Steve Milette, Director General de Nissan Oceanía.