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Fiat ofrece su línea Abarth con descuentos y opciones de financiación de hasta 50 meses

Los modelos Fiat Pulse y Fastback Abarth están disponibles con ofertas especiales hasta el 4 de agosto.

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Fiat Pulse Abarth

Fiat Pulse Abarth

Fiat Fastback Abarth

Fiat Fastback Abarth

Fiat celebró su 50 aniversario en Brasil, pero son los consumidores quienes siguen recibiendo regalos. Hasta el 4 de agosto, la marca ofrece descuentos de más de R$ 25.000,00 en la línea Abarth para compras al por menor, con la opción de cero intereses y pagos a plazos de hasta 50 cuotas.

El Pulse Abarth, el primer SUV de la marca del escorpión en el mundo, se ofrece con un descuento de más de R$16.000,00, pasando de R$162.490,00 a R$146.240,00.

Por su parte, el Fastback Abarth, una versión que llegó al mercado en 2023 como opción adicional para los amantes de la deportividad automotriz, se ofrece desde R$183.990,00 hasta R$156.392,00. Ambos modelos ofrecen financiamiento sin intereses y cuotas de hasta 50 pagos, en celebración del 50 aniversario de Fiat en Brasil.

Fiat Fastback Abarth

Fiat Fastback Abarth

Qué motor traen los Fiat Pulse y Fastback Abarth

Los Abarth Pulse y Fastback combinan lo mejor en rendimiento y tecnología. Equipados con el potente motor 270 Turbo, estos modelos ofrecen 185 CV y 270 Nm de par motor, acelerando de 0 a 100 km/h en tan solo 7,6 segundos.

Ambos modelos también incluyen un paquete ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor), un techo solar panorámico de serie y un centro multimedia de 10,1 pulgadas equipado con Connect Me, una plataforma de servicios conectados con más de 30 funciones y una amplia conectividad, como equipamiento estándar.

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