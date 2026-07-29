Fiat ofrece su línea Abarth con descuentos y opciones de financiación de hasta 50 meses

Los modelos Fiat Pulse y Fastback Abarth están disponibles con ofertas especiales hasta el 4 de agosto.

Fiat celebró su 50 aniversario en Brasil, pero son los consumidores quienes siguen recibiendo regalos. Hasta el 4 de agosto, la marca ofrece descuentos de más de R$ 25.000,00 en la línea Abarth para compras al por menor, con la opción de cero intereses y pagos a plazos de hasta 50 cuotas.

El Pulse Abarth, el primer SUV de la marca del escorpión en el mundo, se ofrece con un descuento de más de R$16.000,00, pasando de R$162.490,00 a R$146.240,00.

Por su parte, el Fastback Abarth, una versión que llegó al mercado en 2023 como opción adicional para los amantes de la deportividad automotriz, se ofrece desde R$183.990,00 hasta R$156.392,00. Ambos modelos ofrecen financiamiento sin intereses y cuotas de hasta 50 pagos, en celebración del 50 aniversario de Fiat en Brasil.

Fiat Fastback Abarth Qué motor traen los Fiat Pulse y Fastback Abarth Los Abarth Pulse y Fastback combinan lo mejor en rendimiento y tecnología. Equipados con el potente motor 270 Turbo, estos modelos ofrecen 185 CV y 270 Nm de par motor, acelerando de 0 a 100 km/h en tan solo 7,6 segundos.