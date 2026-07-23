Fiat oficializó la denominación de su próximo modelo compacto, desarrollado en la planta de Minas Gerais en el marco del 50 aniversario del polo industrial.

Fiat anunció la denominación de su próximo desarrollo para la región: el Argo X. La presentación fue realizada por Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica, durante la conmemoración de los 50 años de presencia industrial de la marca.

Este modelo inédito integrará el portafolio comercial de la marca a partir de su inicio de producción programado para este año, posicionándose como una alternativa clave dentro del segmento de entrada de la compañía.

Posicionamiento comercial y convivencia de gama La llegada del Argo X no implica la salida del mercado del modelo tradicional. La estrategia de la compañía contempla la coexistencia de ambos vehículos en los concesionarios:

Complemento de oferta: El Argo actual, posicionado entre los modelos con mayor volumen de comercialización en la región, continuará en producción para ofrecer una alternativa accesible.

Segmentación estratégica: El nuevo Argo X aportará mayor robustez y diseño actualizado para captar a usuarios que buscan un vehículo con estética renovada y mayor eficiencia.

Evolución del catálogo: La propuesta forma parte del programa de actualización de producto que busca expandir la presencia de la marca en categorías de alta demanda. Fiat Argo X: el nuevo modelo compacto que Stellantis producirá Fiat Estrategia industrial de Stellantis: El desarrollo del Argo X constituye el primer proyecto completamente nuevo adjudicado a la planta de Betim dentro del plan de inversiones de 32.000 millones de reales previsto para Sudamérica hasta 2030, del cual 14.000 millones de reales se destinan directamente a este centro productivo.