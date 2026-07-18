Fiat Strada bate récord de producción en Brasil

La producción de camionetas pick-up de Fiat en la planta de Betim alcanzó las 19.261 unidades en el mes de junio.

La Fiat Strada, el vehículo más vendido en el mercado brasileño en 2025, celebra otro hito. En junio, la camioneta registró una cifra récord de 19.261 unidades producidas en la planta automotriz Stellantis en Betim (MG). Con este resultado, la Fiat Strada demostró una vez más su fortaleza, superando la marca de 18.287 unidades fabricadas en un solo mes.

La Fiat Strada ha sido líder en el mercado desde su lanzamiento en 1998. Gracias a la innovación y la tecnología, esta camioneta se destacó en el sector al introducir la cabina extendida en 1999, la cabina doble en 2009 y la revolucionaria tercera puerta en 2013.

En 2020, la nueva Strada llegó al mercado aún más competitiva, y en 2021, fue la primera en su categoría en Brasil en ofrecer una transmisión automática CVT. Para el modelo 2024, la camioneta incorporó nuevas características como un nuevo motor turboflex, actualizaciones de diseño y la versión Ultra, sin precedentes, ampliando aún más el portafolio del modelo y de la marca.

Fiat Strada Los hitos de la Fiat Strada Más allá de su espíritu pionero y sus avances tecnológicos, la prominencia de la Fiat Strada también se refleja en sus impresionantes cifras de ventas. Líder en ventas en el mercado brasileño durante los últimos cinco años, esta camioneta también fue el vehículo más vendido en Sudamérica en 2025, con 156.786 unidades vendidas. En 2026, el modelo mantiene su excelente desempeño y ya ha superado las 83.000 unidades vendidas desde enero hasta la fecha.

“Este nuevo récord de producción para la Fiat Strada es motivo de gran orgullo para todo el equipo de la marca. Este resultado refleja la solidez de un producto que se ha consolidado como referente en su segmento, la confianza de nuestros clientes y la dedicación de los equipos de la planta automotriz de Betim. Durante casi tres décadas, la Strada se ha reinventado y marcado tendencia en el mercado, y este hito refuerza su liderazgo y relevancia para Fiat y la industria automotriz en Sudamérica”, afirma Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.