Leapmotor B10 ultra híbrido: el SUV compacto que promete más de 900 kilómetros de autonomía

La compañía Leapmotor formalizó el lanzamiento de su nuevo B10 ultra híbrido , un SUV compacto concebido desde su origen para consolidar la expansión de la marca en los principales mercados internacionales.

El diseño exterior de este modelo, galardonado con el reconocimiento CMF Design Award 2024, destaca por la fluidez de sus líneas laterales y una postura equilibrada que transmite solidez en ruta.

En el frente y la sección trasera sobresalen los esquemas de iluminación full LED con luces de marcha diurna dinámicas y una barra luminosa integrada en el portón, elementos que se complementan con llantas de aleación de 18 pulgadas, manijas de puertas embutidas de accionamiento manual y un spoiler posterior integrado.

El interior del Leapmotor B10 propone un entorno luminoso y tecnológico dominado por una pantalla táctil central flotante de 14,6 pulgadas , desde la cual se gestionan los servicios de conectividad y entretenimiento del vehículo. La sensación de amplitud se ve reforzada por la incorporación de serie de un techo panorámico de tipo sky view de 1,8 metros cuadrados equipado con cortina de accionamiento eléctrico.

Detalles de confort y sustentabilidad: Los asientos delanteros disponen de regulación eléctrica, sistema de ventilación y memoria de posición. Están confeccionados con siete capas de espuma biológica de dureza variable y tapizados con materiales de carbono de bambú certificados bajo la norma OEKO-TEX, lo que garantiza propiedades hipoalergénicas, durabilidad y una menor huella de carbono en su producción.

En términos de dimensiones, el B10 registra un largo total de 4.530 mm, un ancho de 1.885 mm, una altura de 1.655 mm y una distancia entre ejes de 2.735 mm. Esta distribución espacial permite ofrecer un espacio generoso en las plazas traseras y una capacidad de carga en el baúl de 350 litros, volumen que puede expandirse hasta los 1.420 litros al rebatir los respaldos de la segunda fila de asientos, sumando además 22 compartimentos portaobjetos distribuidos en la cabina.

La arquitectura mecánica del Leapmotor B10 redefine el concepto de hibridación convencional mediante la adopción de la tecnología de Vehículo Eléctrico de Rango Extendido (REEV). En este sistema, las ruedas traseras o delanteras son impulsadas en todo momento y de manera exclusiva por el motor eléctrico de 215 CV y 240 Nm de torque, asegurando una entrega de fuerza instantánea, suavidad de marcha y ausencia de transmisiones de engranajes múltiples.

Un bloque térmico de 1,5 litros de cilindrada y 50 kW de potencia funciona únicamente como un generador de energía a bordo para recargar la batería de 18,8 kWh cuando es necesario, sin conexión mecánica directa con las ruedas. Esta configuración, combinada con un tanque de combustible de 50 litros, le permite al vehículo homologar una autonomía total superior a los 900 kilómetros bajo el ciclo de medición NEDC, además de brindar un rango puramente eléctrico de 95 kilómetros para desplazamientos urbanos cotidianos.

Leapmotor B10 ultra híbrido Leapmotor

Para optimizar el uso de los recursos a bordo, el conductor puede seleccionar entre diferentes perfiles de funcionamiento:

Modo EV+: Prioriza la circulación puramente eléctrica y solo enciende el generador de combustión cuando la carga de la batería alcanza su nivel crítico.

Modo EV: Mantiene el funcionamiento eléctrico como opción predeterminada, activando el generador térmico de manera preventiva para sostener la carga según la demanda.

Modo Combustible: Enciende el generador térmico de forma automática durante la circulación a velocidades de ruta para preservar la energía acumulada en la batería.

Modo Power+: Mantiene el motor térmico en funcionamiento constante para asegurar una carga rápida de la batería y disponer del máximo rendimiento disponible.

Desarrollado sobre la base de la arquitectura global LEAP 3.5, este vehículo busca democratizar el acceso a la tecnología electrificada de última generación, combinando una habitabilidad altamente versátil con un sistema de propulsión de rango extendido y un precio competitivo de USD 31.990.