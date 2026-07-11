Leapmotor anuncia la apertura de pedidos del B03X en Europa: ¿cómo es este nuevo SUV?

Leapmotor anuncia la apertura de pedidos del nuevo B03X en Europa , un modelo estratégico a nivel mundial que marca un nuevo capítulo para la marca en el segmento de los compactos, en rápido crecimiento. Diseñado desde el principio para los mercados internacionales, el B03X combina tecnología avanzada, diseño versátil y facilidad de uso en el día a día.

Los pedidos del B03X se abrirán a principios de julio en los concesionarios europeos, lo que marca el inicio de su lanzamiento comercial y refuerza la ambición de Leapmotor de acelerar su presencia en los principales mercados mundiales.

En línea con el compromiso de la marca con la accesibilidad, el B03X está disponible con un precio de catálogo a partir de 17.500 € (incluidos los 3.375 € del Plan Auto + y los 900 € de la venta de CAE’s, lo que hace que la movilidad eléctrica avanzada sea más asequible que nunca.

Posicionado como un crossover urbano inteligente para la vida moderna, el B03X destaca por un enfoque claro y distintivo: es compacto, práctico y de tecnología avanzada, y ofrece un equilibrio ideal entre movilidad urbana, funcionalidad cotidiana e innovación accesible.

De forma única, el B03X aúna el carácter y la versatilidad de un SUV en un formato compacto y adaptado a la ciudad, al tiempo que conserva el espacio y el confort que los clientes esperan para su vida cotidiana —una combinación que redefine las expectativas en el segmento.

Fabricado sobre la arquitectura de última generación de Leapmotor, el B03X encarna la filosofía de la marca de ofrecer tecnología avanzada para todos, combinando una autonomía competitiva, capacidad de recarga rápida y conectividad inteligente en un crossover compacto diseñado a medida para los estilos de vida modernos.

Diseño y dimensiones del Leapmotor B03X

Con una longitud de 4.270 mm, una anchura de 1.810 mm, una altura de 1.635 mm y una distancia entre ejes de 2.605 mm, el B03X ha sido diseñado para ofrecer el equilibrio ideal entre agilidad y espacio.

Sus dimensiones compactas lo hacen ideal para entornos urbanos, lo que garantiza una fácil maniobrabilidad y aparcamiento, al tiempo que mantiene una posición elevada de los asientos y la versatilidad que los clientes esperan de un crossover.

Tecnología simplificada

La tecnología es el núcleo del B03X, pero siempre está diseñada para ser accesible y fácil de usar. El modelo integra el último ecosistema digital de Leapmotor, incluido Leap OS 4.0, lo que permite una conectividad fluida, la integración con el smartphone y el control remoto del vehículo.

El B03X está propulsado por un avanzado sistema de tracción eléctrico diseñado para la eficiencia y la facilidad de uso en el día a día. La clave de su rendimiento reside en un sistema de batería de celdas cortas CTC2.0 Plus (Cell-to-Chassis) de última generación, que permite tanto un diseño optimizado como una mayor eficiencia energética.

El modelo se ofrece con dos opciones de baterías LFP de densidad ultraalta: una batería de 39,8 kWh que ofrece hasta 292 km (WLTP) y otra de 53,0 kWh que ofrece hasta 382 km (WLTP), lo que proporciona flexibilidad para satisfacer las diferentes necesidades y patrones de uso de los clientes.

Ambas baterías están diseñadas con capacidad de carga rápida de 2,5 C, lo que permite una carga rápida en corriente continua del 30 % al 80 % en aproximadamente 16 minutos, lo que mejora la comodidad y minimiza el tiempo de inactividad.

Rendimiento eficiente para la conducción diaria

El B03X se basa en una arquitectura específica para vehículos eléctricos, impulsada por un sistema de propulsión eléctrico de alta eficiencia diseñado para ofrecer un rendimiento potente y constante en condiciones de conducción cotidianas.

Un único motor montado en la parte delantera desarrolla 197 HP (145 kW) y 200 Nm de par, lo que proporciona una experiencia de conducción ágil y bien equilibrada, ideal para el uso urbano y suburbano.

Con una velocidad máxima de 160 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos, el B03X combina la eficiencia con la capacidad dinámica, mientras que su tracción delantera garantiza estabilidad y facilidad de control en situaciones de conducción cotidianas.

Una gama optimizada y adaptada a las necesidades actuales

En línea con el resto de la familia Leapmotor, el B03X mantiene una oferta agradablemente sencilla, con dos versiones claramente estructuradas (LIFE y DESIGN) diseñadas para guiar a los clientes sin esfuerzo hacia la elección adecuada. La gama se articula en torno a dos configuraciones de batería: una de 39,8 kWh con una autonomía de hasta 292 km según el ciclo WLTP y otra de 53,0 kWh que ofrece hasta 382 km según el ciclo WLTP; ambas proporcionan un equilibrio óptimo entre eficiencia y facilidad de uso.

Expectativas con el Leapmotor B03X

El B03X se ha diseñado para cumplir con los estándares internacionales de seguridad, calidad y rendimiento, y su lanzamiento está previsto en múltiples regiones de todo el mundo. Con el B03X, Leapmotor redefine las expectativas en el segmento de los compactos, ofreciendo un crossover urbano inteligente que combina dimensiones compactas, practicidad para el día a día y tecnología avanzada: un auténtico "Smart Urban Crossover" diseñado para la movilidad moderna.